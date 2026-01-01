Sept soirées musicales estivales à Saint-Prosper

Une série de sept soirées musicales sont programmées pour se tenir cet été, en plein coeur du village de Saint-Prosper.

C’est au parc Colette-Larochelle (coin de la 20e avenue et de la 25e rue), que ces prestations seront livrées les mardis, à compter de 19 h, dès le 7 juillet prochain jusqu'au 18 août.

Les artistes de Saint-Prosper et des environs, qui s'aligneront sur la nouvelle scène mobile —construite par Précisions Provençal, spécialement pour ce genre de soirées et d’activités à l’extérieur — seront Bernard Tremblay (7 juillet), le duo Luce et Mario (14 juillet), Nicolas Loignon (21 juillet), Mike & Rick, avec une soirée country pré-Nashville (28 juillet), La Galère acoustique (4 août), Pierre-Luc Dumaresq (11 août), et Comeback (18 août).

En cas de mauvais temps, les soirées musicales ne sont jamais annulées, mais plutôt déplacées à l’intérieur à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins.

Organisées par le Service des loisirs et de la culture de Saint-Prosper, les soirées musicales sont rendues possible grâce au soutien de la MRC des Etchemins, la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, Nashville en Beauce, L’Intermarché de Saint-Prosper, la clinique Physio l’Équilibre et McGreevy’s.

Pour infos supplémentaires, consultez la page Facebook du Service des loisirs et de la culture de Saint-Prosper.