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À la découverte du Vieux Moulin de Metgermette-Nord

durée 18h00
4 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

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Cet été, EnBeauce.com vous invite à (re)découvrir les trésors qui font la richesse de notre région. Pour ce premier arrêt, direction Saint-Aurélie, où se dresse le Vieux Moulin de Metgermette-Nord, un joyau patrimonial qui témoigne de l'histoire des premiers bâtisseurs et de l'ingéniosité de toute une époque.

Érigé dans les années 1870, puis sauvé de l'oubli grâce au travail passionné de bénévoles, ce moulin centenaire renferme bien plus que de vieux mécanismes.

Entre son impressionnante charpente d'origine, sa turbine alimentée par la rivière Abénaquis, le logis du meunier et les nombreux artefacts qui y sont conservés, chaque recoin raconte un pan de l'histoire des Etchemins.

Dans ce premier reportage de notre série estivale, nous vous proposons une immersion au cœur de ce lieu unique afin de découvrir son histoire, son fonctionnement et le travail remarquable de celles et ceux qui veillent à préserver ce patrimoine pour les générations futures.

Une belle occasion de redécouvrir un trésor bien de chez nous… et, qui sait, de vous donner envie d'aller le visiter à votre tour.

Pour information, les visites du moulin sont possibles du mercredi au dimanche, de 10h à 17h, durant toute la période estivale.

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