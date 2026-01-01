L’espace immersif Ellipse ouvrira ses portes au public le 26 juin prochain avec la première représentation de Dunort, un spectacle de théâtre multimédia à 360 degrés.

L’aventure de Dunort a commencé il y a 10 ans, de nombreuses représentations ont été faites depuis. Cependant, l’intégration de l’écran à 360 degrés est une première.

Ce dernier donne un air cinématographique à la pièce de théâtre écrite par Alain Lessard, codirecteur général et artistique de Pixel d’étoile. Toute la trame sonore a été réalisée par Jérôme Roy, de Saint-Georges, qui est également l’un des comédiens de la pièce.

Ce spectacle d'environ une heure, plonge les spectateurs dans l’univers de Dunort. En voici le synopsis: « Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve d’en tenir une dans ses bras depuis sa plus tendre enfance. Au travers des différentes tentatives qui le rapprochent de sa quête, certains villageois de Saint-Parlabas, ainsi qu’un mystérieux visiteur, tentent de le détourner de sa fascination pour ces diamants célestes, mais Dunort persiste. Heureusement, il trouve en Cassiopée, une jeune fille de son âge, une alliée qui l’accompagne et l’encourage, mais surtout, qui croit en lui. Dunort aura à affronter diverses épreuves qui ébranleront ses convictions, mais qui, en même temps, le rapprocheront de ses visées, jusqu’à une finale imprévisible où on a l’inébranlable impression de prendre part à quelque chose de céleste…»

La générale technique s’est tenue devant les élèves de l’école primaire les Petits-Castors en début de semaine, et ce, pour le plus grand bonheur des enfants. « C’était beau de les voir entrer dans la salle et d’entendre les réactions (...) On a vécu l’aventure au complet avec eux », a souligné Alain Lessard.



Dunort sera présenté du jeudi au dimanche, à compter du 26 juin et jusqu’au 27 septembre prochain. Après deux ans de travail, l’Ellipse est désormais prête à accueillir ses 155 spectateurs par représentation.

Une installation unique au Canada

Cette installation unique au Canada se trouve dans l'ancien local de Meubles Léon situé au 3123, 127e rue à Saint-Georges.

Propulsée par la compagnie de théâtre beauceronne Pixel d’étoile, l’Ellipse est une infrastructure culturelle en forme d’anneau composé de 300 écrans LED. Le tout mesure 12 pieds de haut par 50 pieds de diamètre. L’idée originale provient de Jean-François Bernatchez, directeur général des Amants de la scène et membre du groupe Noir Silence.

« On lance cette aventure-là avec notre spectacle et notre production, mais après ça on va pouvoir ouvrir le lieu aussi à plein d'autres projets », a expliqué monsieur Lessard. L’endroit pourra accueillir des événements corporatifs, des assemblées générales annuelles, des conseils d'administration ou encore un social d’entreprise. « On peut même accueillir du cirque où les gens pourraient être assis tout le tour et avoir un petit cirque intime au milieu! » Il y a également la possibilité d’accueillir des étudiants pour des laboratoires ou des exercices en immersion.

« On veut vraiment que ce soit un lieu rassembleur. (...) On veut que ça puisse être la petite maison de tout le monde, que les gens qui ont des projets éclatés et des idées originales à faire en 360 puissent le faire ici. On veut que ça devienne un pôle d’inspiration et d’innovation », a-t-il conclu.