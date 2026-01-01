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23 et 24 juin

Où se passe la Fête nationale du Québec en Beauce?

durée 12h00
23 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Comme chaque année depuis 1834, le 24 juin est une journée de célébration pour la Fête nationale du Québec.

EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle.

Mardi 23 juin

Fête nationale à Saint-Elzéar
Organisée par le Club Lions.
Où: Terrain des loisirs
Quand: dès 16 h

Fête nationale à Sainte-Aurélie
Activités diverses et feux d'artifice en fin de soirée.
Où: Stade Abénaquis
Quand: dès 16 h

Fête nationale à Saint-Joseph-de-Beauce
Activités diverses. Feux d'artifice vers 21 h 30. 
Où: Halte de service Desjardins
Quand: dès 17 h

Fête nationale à Saint-Odilon-de-Cranbourne
Activités diverses, musique et feu de joie.
Où: Parc des loisirs
Quand: dès 17 h

Fête nationale à Sainte-Clotilde-de-Beauce
Activités diverses. Feux d'artifice vers 21 h. 
Où: Chalet des loisirs
Quand: dès 17 h 30

Fête nationale à Saint-Éphrem
Animation musicale et danse. Feux d'artifice vers 21 h. 
Où: Centre de loisirs
Quand: dès 18 h

Fête nationale à Saint-Victor
Hommage à Guy Lafleur, ambiance musicale et spectacle de feux.
Où: Au presbytère et rue des Écoliers
Quand: dès 18 h

Fête nationale à Sainte-Marie
Animation, chansionnier et feux d'artifice.
Où: Place de la Seigneurie
Quand: dès 18 h 30

Fête nationale à Saint-Georges
Discours patriotique, hommage au drapeau et feux d'artifice.
Où: Espace Carpe Diem
Quand: dès 19 h

Fête nationale à Saint-Prosper
Activités diverses, dont spectacles musicaux. 
Où: Chalet des loisirs (en face du sentier Probiski)
Quand: dès 20 h

Mercredi 24 juin

Fête nationale à Saint-Zacharie
Activités diverses, dont spectacles musicaux. 
Où: Centre municipal des loisirs
Quand: dès 10 h

Fête nationale à Saint-Isidore
Activités diverses, dont spectacles musicaux. 
Où: Au Parc de l'aréna. En cas de pluie, le tout se passera au Palais des Commerces.
Quand: dès 14 h

Fête nationale à Saint-Lambert-de-Lauzon
Activités diverses, dont spectacles musicaux et feux d'artifice.
Où: Au parc Alexis-Blanchet
Quand: dès 14 h

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