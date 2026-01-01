Où se passe la Fête nationale du Québec en Beauce?

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Par Salle des nouvelles

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Comme chaque année depuis 1834, le 24 juin est une journée de célébration pour la Fête nationale du Québec.

EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle.

Mardi 23 juin

Fête nationale à Saint-Elzéar

Organisée par le Club Lions.

Où: Terrain des loisirs

Quand: dès 16 h

Fête nationale à Sainte-Aurélie

Activités diverses et feux d'artifice en fin de soirée.

Où: Stade Abénaquis

Quand: dès 16 h

Fête nationale à Saint-Joseph-de-Beauce

Activités diverses. Feux d'artifice vers 21 h 30.

Où: Halte de service Desjardins

Quand: dès 17 h

Fête nationale à Saint-Odilon-de-Cranbourne

Activités diverses, musique et feu de joie.

Où: Parc des loisirs

Quand: dès 17 h

Fête nationale à Sainte-Clotilde-de-Beauce

Activités diverses. Feux d'artifice vers 21 h.

Où: Chalet des loisirs

Quand: dès 17 h 30

Fête nationale à Saint-Éphrem

Animation musicale et danse. Feux d'artifice vers 21 h.

Où: Centre de loisirs

Quand: dès 18 h

Fête nationale à Saint-Victor

Hommage à Guy Lafleur, ambiance musicale et spectacle de feux.

Où: Au presbytère et rue des Écoliers

Quand: dès 18 h

Fête nationale à Sainte-Marie

Animation, chansionnier et feux d'artifice.

Où: Place de la Seigneurie

Quand: dès 18 h 30

Fête nationale à Saint-Georges

Discours patriotique, hommage au drapeau et feux d'artifice.

Où: Espace Carpe Diem

Quand: dès 19 h

Fête nationale à Saint-Prosper

Activités diverses, dont spectacles musicaux.

Où: Chalet des loisirs (en face du sentier Probiski)

Quand: dès 20 h

Mercredi 24 juin

Fête nationale à Saint-Zacharie

Activités diverses, dont spectacles musicaux.

Où: Centre municipal des loisirs

Quand: dès 10 h

Fête nationale à Saint-Isidore

Activités diverses, dont spectacles musicaux.

Où: Au Parc de l'aréna. En cas de pluie, le tout se passera au Palais des Commerces.

Quand: dès 14 h