L'Amour est dans le pré: François est prêt à rencontrer l'homme de sa vie

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Après avoir vécu à l’étranger pendant plusieurs années, François Grenier-Gagné se sent désormais bien établi et prêt à rencontrer l’homme de sa vie.

C’est pour cette raison que l’agriculteur de Saint-Frédéric s’est inscrit à la 15e saison de L’Amour est dans le pré. « L'an passé, j'y avais pensé aussi, mais je pense que je n'étais pas réellement prêt. Puis cette année, je me suis dit : Crime, je suis bien établi! », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Depuis son retour au Québec durant la pandémie, il s’est associé à son frère dans l’entreprise Les viandes d’autrefois, à Saint-Frédéric, où ils élèvent des porcs Mangalitsa et Berkshire. Grâce à ce nouveau mode de vie plus sédentaire, il se sent près à rencontrer sa personne et construire une histoire sérieuse.

« Je trouve ça quand même assez difficile de rencontrer des gens (en Beauce). Même si je fais des activités sportives, je m'implique beaucoup aussi dans ma communauté, je rencontre des gens, mais pas nécessairement des gens qui me plaisent au niveau amoureux. Alors je me suis dit que L'amour est dans le pré pourrait être un beau tremplin pour avoir accès à des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans ce contexte-là. »

Pour ce qui est de vivre cette nouvelle expérience devant des caméras, le Beauceron essaie de ne pas trop y penser. Celui qui fête aujourd’hui son 34e anniversaire fait confiance à la production de l’émission. « Au final, il y a un gros travail de lâcher-prise en faisant comme: Écoute, les caméras vont me filmer, c'est moi. (...) Je me lance juste dans ça en faisant confiance au processus », a-t-il expliqué.

L’homme de sa vie

Selon François, l’homme de sa vie c’est quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, qui a vécu des expériences, qui a découvert plein de choses et qui a de la substance. « Quelqu'un à qui tu poses une question, qui ne fait pas juste répondre, puis ensuite la conversation finit là », a précisé l’agriculteur. Il recherche une personne qui aime l’aventure, qui a de l'ambition et une bonne confiance en soi.

« Je ne cherche pas vraiment quelqu'un qui va s'impliquer dans nos opérations. J'aime ça qu'on ait chacun aussi nos différentes choses, puis qu'on puisse se retrouver à travers nos différentes choses, mais avec les valeurs qu'on partage. »

Bien qu’il ait toujours pensé qu’il ne deviendrait jamais papa, l’idée lui trotte de plus en plus dans la tête. Alors s’il trouve une personne qui a ce souhait, peut être que ça lui plairait. « Mais si je rencontre une personne qui est pas ouverte à ça, c'est pas un deal breaker. Mais plus ça va, plus je commence à me dire que peut-être avoir une famille, j'aimerais ça… »

Les intéressés peuvent donc envoyer leur lettre à François par le site internet suivant: plus.crave.ca. Les participants seront connus à la fin de l’été.

« C'est quand même une décision qui doit être réfléchie. Moi, je cherche du sérieux, fait que je veux que ce soit des gens qui s'inscrivent pour les bonnes raisons », a conclu François.

Visionnez l'entrevue complète avec François dans la vidéo ci-dessus.