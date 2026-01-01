Où se passe la Fête du Canada en Beauce?

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Par Salle des nouvelles

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Le 1er juillet marque la fête de la Confédération canadienne qui, cette année, célèbre son 159e anniversaire.

EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle.

Mercredi 1er juillet

Fête du Canada à Saint-Georges

Journée familiale, animations, atelier créatif, spectacle...

Où: Parc des Sept-Chutes

Quand: de 10 h à 16h

Fête du Canada à Saint-Georges

Spectacles musicaux et de drones lumineux

Où: Espace Carpe Diem

Quand: dès 17 h