1er juillet
Où se passe la Fête du Canada en Beauce?
Par Salle des nouvelles
Le 1er juillet marque la fête de la Confédération canadienne qui, cette année, célèbre son 159e anniversaire.
EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle.
Mercredi 1er juillet
Fête du Canada à Saint-Georges
Journée familiale, animations, atelier créatif, spectacle...
Où: Parc des Sept-Chutes
Quand: de 10 h à 16h
Fête du Canada à Saint-Georges
Spectacles musicaux et de drones lumineux
Où: Espace Carpe Diem
Quand: dès 17 h
Fête du Canada à Scott
Jeux gonflables, danse country et feux d'artifices
Où: Centre de loisirs Atkinson
Quand: dès 17 h