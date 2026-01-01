Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 3 au 5 juillet ?

durée 08h00
3 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 3 juillet

Saint-Jules en fête
5 à 7 festif et concerts de musique.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 17h

Cinéma en plein air 
Projection de « Goat : Rêver plus grand» et « Karaté Kid : Légendes ».
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: À 18 h et 20 h 30

Drag et boucane
Course de pick-up et chansonnier
Où: Dragfest — Saint-Théophile
Quand: De 9h à minuit

Essai gratuit de vélo
Vélo MTB et EGravel.
Où: Centre de ski — Saint-Georges
Quand: De 16 h à 19h

Cinéma en plein air 
Projection de « Sauteurs ».
Où: Sous débarcadère Polyvalente St-François — Beauceville
Quand: À 20h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Samedi 4 juillet

Saint-Jules en fête
Animations familiales, David Pineau et William Bisson.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 13h30

Sainte-Rose en fête
Animations familiales, danse country et chansonniers.
Où: 695, rue Carrier — Sainte-Rose-de-Watford
Quand: Dès 14h30

Rallye de la Place 1737
Rallye d'observation à pied ou à vélo.
Où: Presbytère — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: De 10h à 15h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Dimanche 5 juillet

Saint-Jules en fête
Messe, parade et jeux gonflables.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 10h30

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce
Objectif de 115 donneurs.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mardi 7 juillet, de 14 h à 20 h

Collecte de sang à Saint-Elzéar
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar
Quand: Mercredidi 8 juillet, de 14 h 30 à 20 h

Collecte de sang à Beauceville
Objectif de 90 donneurs.
Où: Salle Curé-Denis-Morin — Beauceville
Quand: Jeudi 9 juillet, de 14 h 30 à 20 h

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Fête du Canada célébrée en grand à Saint-Georges

Publié le 1 juillet 2026

La Fête du Canada célébrée en grand à Saint-Georges

La Fête du Canada battait son plein aujourd'hui au parc des Sept Chutes, à Saint-Georges, alors que de nombreux citoyens sont venus en famille pour profiter des festivités. Les visiteurs ont pu profiter de différents stands d'activités avec notamment du maquillage, de la peinture, des sculptures de ballons et des jeux, le tout dans une ambiance ...

LIRE LA SUITE
Le Canada fera ses débuts au Concours Eurovision de la chanson l'an prochain

Publié le 1 juillet 2026

Le Canada fera ses débuts au Concours Eurovision de la chanson l'an prochain

Le Canada pourra faire valoir ses talents dès l'an prochain au plus grand et plus prestigieux concours de la chanson d'Europe. CBC/Radio-Canada et l’Union européenne de radio-télévision ont confirmé mercredi que le Canada participera à l'édition 2027 du Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra en Bulgarie. Il s'agira de la première ...

LIRE LA SUITE
Où se passe la Fête du Canada en Beauce?

Publié le 1 juillet 2026

Où se passe la Fête du Canada en Beauce?

Le 1er juillet marque la fête de la Confédération canadienne qui, cette année, célèbre son 159e anniversaire. EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle. Mercredi 1er juillet Fête du Canada à Saint-Georges Journée familiale, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge