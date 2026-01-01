Quoi faire en Beauce du 3 au 5 juillet ?

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Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 3 juillet

Saint-Jules en fête

5 à 7 festif et concerts de musique.

Où: 388 rue Principale — Saint-Jules

Quand: Dès 17h

Cinéma en plein air

Projection de « Goat : Rêver plus grand» et « Karaté Kid : Légendes ».

Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges

Quand: À 18 h et 20 h 30

Drag et boucane

Course de pick-up et chansonnier

Où: Dragfest — Saint-Théophile

Quand: De 9h à minuit

Essai gratuit de vélo

Vélo MTB et EGravel.

Où: Centre de ski — Saint-Georges

Quand: De 16 h à 19h

Cinéma en plein air

Projection de « Sauteurs ».

Où: Sous débarcadère Polyvalente St-François — Beauceville

Quand: À 20h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Méfiez-vous des innocents.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Samedi 4 juillet

Saint-Jules en fête

Animations familiales, David Pineau et William Bisson.

Où: 388 rue Principale — Saint-Jules

Quand: Dès 13h30

Sainte-Rose en fête

Animations familiales, danse country et chansonniers.

Où: 695, rue Carrier — Sainte-Rose-de-Watford

Quand: Dès 14h30

Rallye de la Place 1737

Rallye d'observation à pied ou à vélo.

Où: Presbytère — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: De 10h à 15h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Méfiez-vous des innocents.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 5 juillet

Saint-Jules en fête

Messe, parade et jeux gonflables.

Où: 388 rue Principale — Saint-Jules

Quand: Dès 10h30

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce

Objectif de 115 donneurs.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mardi 7 juillet, de 14 h à 20 h

Collecte de sang à Saint-Elzéar

Objectif de 90 donneurs.

Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar

Quand: Mercredidi 8 juillet, de 14 h 30 à 20 h