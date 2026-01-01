Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 3 au 5 juillet ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 3 juillet
Saint-Jules en fête
5 à 7 festif et concerts de musique.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 17h
Cinéma en plein air
Projection de « Goat : Rêver plus grand» et « Karaté Kid : Légendes ».
Où: Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: À 18 h et 20 h 30
Drag et boucane
Course de pick-up et chansonnier
Où: Dragfest — Saint-Théophile
Quand: De 9h à minuit
Essai gratuit de vélo
Vélo MTB et EGravel.
Où: Centre de ski — Saint-Georges
Quand: De 16 h à 19h
Cinéma en plein air
Projection de « Sauteurs ».
Où: Sous débarcadère Polyvalente St-François — Beauceville
Quand: À 20h
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août.
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Samedi 4 juillet
Saint-Jules en fête
Animations familiales, David Pineau et William Bisson.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 13h30
Sainte-Rose en fête
Animations familiales, danse country et chansonniers.
Où: 695, rue Carrier — Sainte-Rose-de-Watford
Quand: Dès 14h30
Rallye de la Place 1737
Rallye d'observation à pied ou à vélo.
Où: Presbytère — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: De 10h à 15h
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Dimanche 5 juillet
Saint-Jules en fête
Messe, parade et jeux gonflables.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 10h30
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce
Objectif de 115 donneurs.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mardi 7 juillet, de 14 h à 20 h
Collecte de sang à Saint-Elzéar
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar
Quand: Mercredidi 8 juillet, de 14 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Beauceville
Objectif de 90 donneurs.
Où: Salle Curé-Denis-Morin — Beauceville
Quand: Jeudi 9 juillet, de 14 h 30 à 20 h