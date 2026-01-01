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Développement des collections

Plus de 110 000 $ pour soutenir trois bibliothèques publiques autonomes de Beauce-Nord

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30 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une somme totale de 114 300 $ sera investie dans Beauce-Nord afin de soutenir trois projets d’acquisition de ressources documentaires à la suite du dernier appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.

C'est ce qui a été confirmé par le député de la circonscription, Luc Provençal, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

En bref, la répartition de l’enveloppe pour Beauce-Nord va comme suit :
- Ville de Beauceville : 30 900 $
- Ville de Sainte-Marie : 61 800 $
- Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon : 21 600 $

« Je suis enchanté de cet important soutien accordé par notre gouvernement aux bibliothèques de Beauce-Nord retenues. À nouveau, la qualité des projets déposés a retenu l’attention du ministre. Un grand merci de cet appui de mon collègue Mathieu », a souligné Luc Provençal.

Le gouvernement contribue financièrement, via ce programme, aux acquisitions documentaires des bibliothèques publiques autonomes de la province, qui sont principalement situées dans les municipalités de plus de 5000 habitants, dans le but de maintenir ou améliorer l’accès à des collections documentaires de qualité ainsi qu’à des publications en série et à des livres édités au Québec.

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