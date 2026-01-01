La Fête du Canada célébrée en grand à Saint-Georges

La Fête du Canada battait son plein aujourd'hui au parc des Sept Chutes, à Saint-Georges, alors que de nombreux citoyens sont venus en famille pour profiter des festivités.

Les visiteurs ont pu profiter de différents stands d'activités avec notamment du maquillage, de la peinture, des sculptures de ballons et des jeux, le tout dans une ambiance musicale. Il y avait également deux caricaturistes sur place et un food truck.

À midi, les vétérans ont fait un hommage au drapeau. Puis, les élus de la région ont prononcé quelques mots en l'honneur de la Fête du Canada, avant de procéder à la découpe du gâteau.

« C'est une journée importante! On a avec nous, ici, nos anciens militaires. Je vous remercie d'être là pour votre participation dans un pays où on ne connaît pas la guerre donc on doit profiter de ça et en être reconnaissant », a mentionné la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie.

« C'est une chance incroyable que nous avons de vivre dans un pays de paix, dans un pays de liberté, dans un pays où il est possible de faire tout ce que l'on souhaite peu importe l'âge que nous avons. Alors aujourd'hui, nous soulignons cette possibilité de pouvoir être en plein air ensemble de pouvoir s'amuser. Alors je vous souhaite une bonne fête du Canada ayons une pensée pour ceux qui déménagent également », a ajouté Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Pour sa part, Jason Groleau, député fédéral de Beauce, a remercié l'organisation pour la tenue de cet événement afin de célébrer «notre beau pays».

Durant l'après-midi, Alexandra et ses chiens a présenté deux spectacles avec plusieurs numéros; de la danse, du frisbee, un jeu d'odorat et même une course avec des enfants. Les prestations ont été très appréciés du public.

Soirée festive à venir

La Fête du Canada se poursuit ce soir à Saint-Georges avec la soirée spectacle à l'Espace Carpe Diem. Il y aura sur place des camions de cuisine de rue et de la musique d’ambiance.

À 18 h 30, Tendance Alcoolique présentera un Hommage à Johnny Cash avant que LBA BAND ne poursuive la soirée à 20 h 30. Le tout se conclura à 22 h avec le spectacle de drones lumineux au‑dessus de l’espace Carpe Diem.

Vivez à nouveau la Fête du Canada au parc des Sept-Chutes grâce à la galerie de photos ci-dessus.