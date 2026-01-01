Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Retour en images

La Fête du Canada célébrée en grand à Saint-Georges

durée 18h00
1 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Fête du Canada battait son plein aujourd'hui au parc des Sept Chutes, à Saint-Georges, alors que de nombreux citoyens sont venus en famille pour profiter des festivités.

Les visiteurs ont pu profiter de différents stands d'activités avec notamment du maquillage, de la peinture, des sculptures de ballons et des jeux, le tout dans une ambiance musicale. Il y avait également deux caricaturistes sur place et un food truck.

À midi, les vétérans ont fait un hommage au drapeau. Puis, les élus de la région ont prononcé quelques mots en l'honneur de la Fête du Canada, avant de procéder à la découpe du gâteau. 

« C'est une journée importante! On a avec nous, ici, nos anciens militaires. Je vous remercie d'être là pour votre participation dans un pays où on ne connaît pas la guerre donc on doit profiter de ça et en être reconnaissant », a mentionné la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie.

« C'est une chance incroyable que nous avons de vivre dans un pays de paix, dans un pays de liberté, dans un pays où il est possible de faire tout ce que l'on souhaite peu importe l'âge que nous avons. Alors aujourd'hui, nous soulignons cette possibilité de pouvoir être en plein air ensemble de pouvoir s'amuser. Alors je vous souhaite une bonne fête du Canada ayons une pensée pour ceux qui déménagent également », a ajouté Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Pour sa part, Jason Groleau, député fédéral de Beauce, a remercié l'organisation pour la tenue de cet événement afin de célébrer «notre beau pays».

Durant l'après-midi, Alexandra et ses chiens a présenté deux spectacles avec plusieurs numéros; de la danse, du frisbee, un jeu d'odorat et même une course avec des enfants. Les prestations ont été très appréciés du public.

Soirée festive à venir 

La Fête du Canada se poursuit ce soir à Saint-Georges avec la soirée spectacle à l'Espace Carpe Diem. Il y aura sur place des camions de cuisine de rue et de la musique d’ambiance.

À 18 h 30, Tendance Alcoolique présentera un Hommage à Johnny Cash avant que LBA BAND ne poursuive la soirée à 20 h 30. Le tout se conclura à 22 h avec le spectacle de drones lumineux au‑dessus de l’espace Carpe Diem.

Vivez à nouveau la Fête du Canada au parc des Sept-Chutes grâce à la galerie de photos ci-dessus.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canada fera ses débuts au Concours Eurovision de la chanson l'an prochain

Publié à 14h00

Le Canada fera ses débuts au Concours Eurovision de la chanson l'an prochain

Le Canada pourra faire valoir ses talents dès l'an prochain au plus grand et plus prestigieux concours de la chanson d'Europe. CBC/Radio-Canada et l’Union européenne de radio-télévision ont confirmé mercredi que le Canada participera à l'édition 2027 du Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra en Bulgarie. Il s'agira de la première ...

LIRE LA SUITE
Où se passe la Fête du Canada en Beauce?

Publié à 8h00

Où se passe la Fête du Canada en Beauce?

Le 1er juillet marque la fête de la Confédération canadienne qui, cette année, célèbre son 159e anniversaire. EnBeauce.com vous propose un aperçu non exhaustif des activités organisées dans la région aujourd'hui et demain pour cette occasion de célébration culturelle. Mercredi 1er juillet Fête du Canada à Saint-Georges Journée familiale, ...

LIRE LA SUITE
Plus de 110 000 $ pour soutenir trois bibliothèques publiques autonomes de Beauce-Nord

Publié hier à 9h00

Plus de 110 000 $ pour soutenir trois bibliothèques publiques autonomes de Beauce-Nord

Une somme totale de 114 300 $ sera investie dans Beauce-Nord afin de soutenir trois projets d’acquisition de ressources documentaires à la suite du dernier appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est ce qui a été confirmé par le député de la circonscription, Luc Provençal, au nom du ministre de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge