Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce cette fin de semaine ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 4 juillet
Saint-Jules en fête
Animations familiales, David Pineau et William Bisson.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 13h30
Sainte-Rose en fête
Animations familiales, danse country et chansonniers.
Où: 695, rue Carrier — Sainte-Rose-de-Watford
Quand: Dès 14h30
Rallye de la Place 1737
Rallye d'observation à pied ou à vélo.
Où: Presbytère — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: De 10h à 15h
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Méfiez-vous des innocents.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Dimanche 5 juillet
Saint-Jules en fête
Messe, parade et jeux gonflables.
Où: 388 rue Principale — Saint-Jules
Quand: Dès 10h30
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Joseph-de-Beauce
Objectif de 115 donneurs.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mardi 7 juillet, de 14 h à 20 h
Collecte de sang à Saint-Elzéar
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre communautaire — Saint-Elzéar
Quand: Mercredidi 8 juillet, de 14 h 30 à 20 h
Collecte de sang à Beauceville
Objectif de 90 donneurs.
Où: Salle Curé-Denis-Morin — Beauceville
Quand: Jeudi 9 juillet, de 14 h 30 à 20 h