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Présenté les 7 et 8 août  à Sainte-Justine

Le Festival de la saucisse dévoile son horaire officiel

durée 16h15
3 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Le comité organisateur du Festival de la saucisse de Sainte-Justine vient de dévoiler l'horaire officiel de l’événement, qui aura lieu les 7 et 8 août au Centre sportif Rotobec.

Signalons au départ que c'est la Coop Sainte-Justine qui s'est associée comme partenaire  présentateur de cette édition.

La programmation musicale mettra en vedette Gab Paquet et Rotoband le vendredi soir,  puis Mononc' Serge et Extério le samedi soir. À la suite, un spectacle hommage aux Cowboys Fringants et à Bob Bissonnette sera présenté par Bernard Gagné. Les spectacles présentés dans la zone spectacle constituent la seule activité payante du festival. 

Le reste de la programmation du samedi promet d'être tout aussi festif. La populaire parade de chiens-saucisses  prendra son départ à 11 h, sur le parvis de l'église de Sainte-Justine. Plus d'une dizaine de  saucissiers provenant des quatre coins du Québec se disputeront ensuite les honneurs dans la zone  dégustation afin de mettre la main sur le prestigieux trophée de la meilleure saucisse de la province. 

« Les visiteurs pourront déguster une impressionnante variété de saucisses tout au long de la journée  et voter pour leur coup de cœur afin de décerner le prix du public », a indiqué le président du Festival, Samuel Giguère. 

Parmi les activités originales, un concours de mangeurs de hot-dogs sera présenté sur l'heure du  dîner. Les plus téméraires tenteront de remporter la bourse de 400 $. Les familles seront également  bien servies grâce à une zone entièrement consacrée aux enfants comprenant des jeux gonflables et  du maquillage. 

L'ambassadeur du festival, Bob le Chef, offrira une démonstration culinaire à 14 h et prendra  également part au jury qui couronnera la meilleure saucisse de cette première édition. 

Afin de bonifier l'expérience des festivaliers, un camping temporaire sera aménagé sur le site des Pères Trappistes et un service de navette sera offert pendant toute la durée de l'événement. 

L'horaire complet des activités est disponible sur la page Facebook ainsi que sur le site Internet du Festival de la Saucisse. Les billets donnant accès aux deux soirées de spectacles sont en vente au coût de 40 $ sur le site web. Toutes les autres activités sont entièrement  gratuites.

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