« La Flambée, terrasses embrasées » lance la vente de billets en admission générale

Le centre-ville de Saint-Georges accueillera « La Flambée, terrasses embrasées » les vendredi 17 et samedi 18 juillet, un événement festif organisé au profit de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027.

À la demande générale, le comité organisateur rend maintenant disponibles des billets en admission générale pour les deux soirées de spectacles. Le billet pour une soirée est offert au coût de 20 $, tandis qu’un tarif de 30 $ est proposé pour les deux soirs. L’accès aux spectacles sera gratuit pour les 17 ans et moins.

Les billets sont en vente sur le site gostg2027.com, dans l’onglet consacré à La Flambée.

L’événement était initialement proposé sous forme de forfait souper-spectacle. Ce concept demeure disponible et permettra aux participants de profiter de l’offre de 11 restaurateurs du centre-ville, qui proposeront chacun un menu pour l’occasion et agrandiront la superficie de leurs terrasses.

Les restaurateurs participants sont Dooly’s, Shaker Cuisine et Mixologie Saint-Georges, La Société Microbrasserie, Le Gouvernail Taverne Sportive, Rock Café, Shogun Sushi, Amir, Boa, Georgio, Le Quartier et Qaisar’s.

Une scène principale ainsi que deux bars seront aménagés dans le stationnement situé entre la 116e Rue et la 118e Rue. L’animation musicale de cette zone sera assurée par Chaudière-Appalaches en spectacle.

Pour rappel, la programmation du vendredi 17 juillet sera consacrée aux succès des années 1980 à 2010. Le samedi, l’ambiance sera plutôt country avec le Blue Ridge Band comme tête d’affiche. La Flambée s’inscrit à la fois comme activité de financement et comme événement test en vue de la Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu à Saint-Georges en 2027. Les profits seront remis au comité organisateur de la Finale.

En raison de la tenue de l’événement, la Ville de Saint-Georges annonce certaines fermetures temporaires dans le secteur. Le stationnement de la Promenade, situé entre la 116e Rue et la 118e Rue, sera complètement fermé du jeudi 16 juillet à 6 h jusqu’au dimanche 19 juillet à 15 h.

La 116e Rue, entre la 1re Avenue et la promenade Redmond, sera également fermée à la circulation de 15 h à minuit le vendredi 17 juillet et le samedi 18 juillet. Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence et à respecter la signalisation temporaire mise en place.