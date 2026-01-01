Rendez-vous au FestiBière en septembre prochain

Un nouveau rendez-vous événementiel se tiendra à Saint-Georges, au tout début de l'automne prochain.

Il s'agit du FestiBière – Festival brassicole, qui se déroulera les 18 et 19 septembre sur le site de l'Espace Carpe Diem.

L'activité sera « simple, colorée, et rassembleuse », ont indiqué les membres du comité organisateur, Louis Larochelle, Joël Veilleux, Carl Breton et Éric Lessard, en lancement de presse ce matin.

Une vingtaine d'artisans brassicoles et de microbrasseries de la région et d'ailleurs sont attendus, au grand plaisir des amateurs de bière, qui pourront aussi profiter de bonne bouffe grâce à la présence de plusieurs camions de cuisine de rue.

Si l'accès au site est entièrement gratuit, il faudra toutefois acheter le verre à bière officiel pour être en mesure de consommer les produits offerts durant le Festival. Le bock est déjà en prévente au coût de 25 $, jusqu'au 14 août. Il grimpera à 35 $, entre le 15 août et le 15 septembre; après quoi il sera au tarif régulier de 40 $, dès le 16 septembre. L'achat se fait par Lepointdevente.com. Signalons que des kiosques offriront aussi des produits autres que de la bière (cocktails, vin et non alcoolisé).

Une zone famille est également prévue, qui comprendra notamment des manèges de Beauce Carnaval.

Quatre spectacles musicaux avec des artistes de la Beauce seront présentés.

Le vendredi mettra en vedette Starfish, suivi de la formation Minuit moins quart. Le lendemain, la soirée sera plus country avec Mathieu Roy en première partie, qui ouvrira la scène à Tomy Poulin. Les deux soirs, les prestations se mettront en branle à 19 h.

Pour cette première édition, les responsables du Festibière se sont engagés à verser un montant de 5 000 $ au comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu en 2027 à Saint-Georges. Par la suite, ils ambitionnent de redistribuer jusqu'à 25% des profits nets à des organismes et à des projets de la région.

Présent au lancement de ce nouvel événement, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a rappelé combien ces initiatives événementielles avaient des retombées économiques importantes dans les milieux, tout en annonçant un versement de 1000 $ à l'organisation.

Quant à la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, elle s'est réjouie qu'un autre groupe s'approprie l'Espace Carpe Diem pour animer l'endroit, « qui a été créé pour ce but. »

« Nous voulons créer un événement rassembleur qui reflète l'énergie, la fierté et le dynamisme de la Beauce. FestiBière est le reflet de cette vision : offrir une expérience de qualité qui met en valeur nos entreprises, nos artisans, nos artistes et notre communauté. Nous souhaitons que ce rendez-vous devienne une tradition annuelle dont toute la région sera fière », ont conclu les membres du comité.

Pour plus d'information, on peut consulter les pages Facebook, Instagram et Tik Tok du FestiBière – Festival brassicole.