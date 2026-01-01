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Conférence et visite

Une journée active au Musée Marius-Barbeau

durée 15h00
13 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Musée Marius-Barbeau, musée régional de la Beauce, a vécu une journée riche en échanges et en rencontres le jeudi 9 juillet, mettant en lumière le dynamisme de l'institution et l'importance de  la culture sur le territoire.

À 13 h, l'artiste Lyse Marsan a présenté une conférence portant sur son exposition Les femmes en moi, une rétrospective qui constitue également sa toute dernière exposition solo. Devant un auditoire de plus de 40 personnes, elle a partagé son parcours artistique, les réflexions qui ont façonné son œuvre ainsi que les inspirations derrière cette exposition profondément humaine et touchante. 

L'intérêt manifesté par le public témoigne de l'attachement de la communauté beauceronne aux arts  visuels et de la pertinence des activités de médiation culturelle offertes par le Musée. 

En après-midi, à 15 h, le Musée a eu le plaisir d'accueillir le député fédéral conservateur de Beauce,  Jason Groleau, accompagné de son attachée politique, Marie-Claude Grégoire. Ils ont été reçus  par le directeur général du Musée, Jean-Sébastien Laliberté, ainsi que par plusieurs membres du  conseil d'administration, dont sa présidente, Marie Cliche. 

Cette rencontre a permis de présenter la mission du Musée Marius-Barbeau, son rôle essentiel dans la  préservation et la mise en valeur du patrimoine beauceron, ainsi que les nombreux projets qui  contribuent au rayonnement culturel de la région. Les échanges ont également permis de sensibiliser le  député aux réalités, aux défis et aux aspirations du milieu muséal régional. 

« Nous sommes toujours heureux de recevoir nos élus et de leur faire découvrir le travail accompli par  notre équipe. Ces rencontres favorisent le dialogue et permettent de mieux faire connaître l'apport  essentiel des institutions muséales au développement culturel, éducatif et touristique de nos  communautés », ont souligné les administrateur du MMB. 

Rappelons que durant la période estivale, l'établissement est ouvert 7 jours sur 7, de 10 h à 17 h et ce, jusqu’en septembre.

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