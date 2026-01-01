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Une 35e édition en octobre prochain

Festival Beauceron de l'Érable: les passeports déjà en vente

durée 10h00
14 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Le compte à rebours est officiellement lancé pour la tenue du Festival Beauceron de l'Érable, dont la 35e édition est programmée du 2 au 4 octobre à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

D'abord, les passeports sont maintenant disponibles au coût de 35 $ (plus taxes), lesquels donneront accès à l'ensemble des activités du Festival pendant les trois journées de l'événement. 

Ainsi, que l'on souhaite assister à un seul spectacle ou profiter de toute la  programmation, le tarif demeure le même. Cette formule permettra aux organisateurs d'offrir une expérience plus fluide aux festivaliers, et de mieux planifier l'accueil, les services et les installations. 

De cette façon, aucun billet journalier ni passeport ne sera vendu à l'entrée du site. Les  festivaliers sont de la sorte invités à réserver leur passeport dès maintenant afin d'obtenir leur code QR d'admission. 

Le comité organisateur invite également les entreprises, organismes et clubs sociaux à offrir des passeports à leurs employés, partenaires ou clients, une façon originale de remercier leur équipe tout en encourageant un événement  phare de la région. 

Nouveau site Web

Conçu pour simplifier l'expérience des visiteurs, le nouveau site Web permet  de se procurer un passeport, de suivre les dévoilements de la programmation, de s'inscrire comme bénévole ou exposant et de découvrir les nombreuses  nouveautés de cette 35e édition. 

Au cours des prochaines semaines, les artistes, partenaires et nouveautés y seront dévoilés progressivement, invitant le public à suivre l'évolution de cette édition anniversaire. 

« Cette 35e édition est avant tout le reflet de l'engagement de toute une communauté. Derrière le Festival, il y a des bénévoles, des partenaires, des producteurs, des artisans et des citoyens qui travaillent ensemble pour faire rayonner notre région. Nous invitons toute la population à venir partager cette grande fête automnale et à contribuer, avec nous, à écrire la suite de cette  belle histoire », a fait savoir le président du comité organisateur, David Loubier.

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