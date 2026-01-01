Un nouveau festival pour la relève musicale québécoise à Saint-Georges

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Un nouveau festival de musique verra le jour les 28 et 29 août prochains à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges. Derrière l’événement, Danny Drouin, un passionné de musique qui souhaite faire connaître des artistes québécois de country, de rock et de métal, tout en lançant officiellement leur OBNL « Pour la relève de la musique québécoise ».

Le projet est né rapidement, au printemps, avec une ambition claire, qui était d'offrir une scène à des groupes et artistes d’ici qui peinent parfois à obtenir de la visibilité, même après plusieurs années de travail.

« On est une équipe de deux, Evans et moi, et nous avons décidé de partir cet OBNL pour venir en aide aux groupes de musique et sauvegarder notre culture, ici, au Québec », a lancé Danny Drouin en entrevue avec EnBeauce.com.

Selon lui, l’objectif n’est pas seulement d’organiser un festival, mais de créer un outil durable pour accompagner les artistes. « C’est un festival annuel qui a pour but de promouvoir des nouveaux artistes ou des artistes qui ont eu une grande difficulté à se faire voir, même après 30 ans. »

« Tout l’argent recueilli ne va que pour aider les artistes »

L’organisation de cette première édition s’est faite dans un délai très court, sans commanditaire majeur. Danny Drouin reconnaît que le défi est immense, surtout pour une équipe aussi réduite. « D’avril à août, faire un festival, ça ne s’est jamais vu. On est juste deux, on n’est pas 40 dans l’organisation. On n’a aucun commanditaire qui a voulu se joindre à nous. »

Les dépenses de départ ont donc été assumées par les organisateurs, qui disent travailler avec les moyens du bord pour faire connaître l’événement. « On fait tout ce que l’on peut avec les moyens du bord pour avoir une visibilité énorme. Et c’est tout payé de nos poches. »

Tous les profits éventuels seront réinvestis dans l’OBNL afin de soutenir la relève musicale québécoise. Danny Drouin évoque notamment l’idée d’aider des groupes à enregistrer de la musique, à gagner en visibilité ou à se produire sur scène.

« Tout l’argent recueilli ne va que pour aider les artistes », insiste-t-il.

Country, rock et métal au programme

La programmation sera divisée en deux journées, avec une journée davantage orientée country et une autre consacrée au métal. Pour cette première édition, les organisateurs ont aussi misé sur des groupes hommages afin d’attirer un public plus large et donner ensuite une vitrine à des artistes émergents.

Parmi les artistes annoncés, Danny Drouin mentionne notamment Charlie, une jeune artiste de 12 ans qu’il présente comme un exemple concret de relève. On retrouvera aussi Mario Prévost, Rolando, Valérie, Les Bardes à Barbes, Béland, ainsi que John Carpentier, imitateur d’Elvis reconnu au Canada.

« On a sélectionné des artistes qui vont plaire pour un large public, autant dans la journée métal que la journée country. Vous en avez pour tous les goûts », affirme l’organisateur.

Danny Drouin sera aussi sur scène avec son groupe REPELLEDEATH, en plus d’assurer une partie de l’animation de l’événement.

Une mission culturelle

Pour le créateur de l’OBNL, la relève musicale québécoise ne se limite pas uniquement à la chanson francophone. Il souhaite plutôt soutenir les artistes d’ici, peu importe leur langue ou leur style musical.

Il estime que plusieurs groupes abandonnent trop rapidement leurs projets, faute de moyens, de cachets ou de visibilité. « 90% des groupes ne persistent pas leurs rêves ici au Québec. »

Le festival se veut donc une première étape. Danny Drouin espère éventuellement produire plusieurs spectacles par année, créer un site Web pour offrir une visibilité continue aux artistes participants et développer d’autres projets autour de la musique québécoise.

En plus des spectacles, le festival proposera des camions de cuisine de rue, de la vente de marchandises et de l’animation entre les prestations. Les organisateurs souhaitent garder une ambiance accessible, avec des prix raisonnables sur le site.

Les billets sont disponibles pour chacune des deux journées, au coût de 45 $ plus taxes. Il est possible de se les procurer en ligne sur www.jachetemonbillet.com, ou via les codes QR affichés sur les affiches distribuées dans plusieurs commerces de la région.

Pour Danny Drouin, cette première édition à Saint-Georges représente le début d’un projet qu’il souhaite voir revenir chaque année.

« C’est le seul moyen que j’ai trouvé, c’est de rassembler tout ça à Saint-Georges-de-Beauce pour une première édition. Et toutes les éditions vont se faire ici. »

Vous pouvez écouter l'entrevue complète avec Danny Drouin ci-dessus pour en connaître encore plus sur ce nouveau festival.