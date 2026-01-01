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Exposition automobile

Plus de 300 rutilantes pour le centenaire de Notre-Dame-des-Pins

durée 18h00
12 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le temps d'une journée, Notre-Dame-des-Pins est devenue la Mecque des belles voitures dans la province, alors que plus de 300 véhicules ont convergé vers la petite localité pour cette exposition soulignant le centenaire de l'endroit.

Le tout s'est déroulé samedi, sous un soleil radieux, sur le site de CCAR Collection, à l'invitation du propriétaire des installations, Christian Lessard.

« La réponse est fantastique. On a un peu perdu le contrôle (sur les arrivées de voitures) mais ça va très bien quand même », a-t-il indiqué lorsque rencontré par EnBeauce.com en fin d'avant-midi.

Il a indiqué que les exposants venaient d'un peu partout au Québec, comme Berthier-sur-Mer, Montréal, Matane, Plessisville, Trois-Rivières et du Saguenay, pour ne nommer que celles-ci,

Profitant du beau temps et de l'accès gratuit, les visiteurs ne se sont pas fait prier non plus pour déambuler en grand nombre, plusieurs en famille, sur le site étendu de l'ancienne Villa des Pins, les véhicules couvrant l'ensemble du terrain.

Pour le moment, il ne sait pas s'il répétera l'expérience l'an prochain, mais les profits qui seront engendrés par le rassemblement de cette année seront versés au comité de sauvergarde du pont couvert Perreault.

 

 

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