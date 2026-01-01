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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 17 au 19 juillet ?

durée 08h00
17 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 17 juillet

La Flambée | Terrasses embrasées
Musique avec The American Pies Band et Back to the 80's BandBillet disponible ici
Où: 11655, Promenade Redmond — Saint-Georges
Quand: dès 18 h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Un Été-Show 2.0
Spectacle musical de NewProject.
Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie
Quand: dès 18 h 30

Procès dans l'affaire Maggie Smith
Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.
Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 19 h 30

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Samedi 18 juillet

La Flambée | Terrasses embrasées
Musique avec Midnight Rodeo et Blue Ridge BandBillet disponible ici
Où: 11655, Promenade Redmond — Saint-Georges
Quand: dès 18 h

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Visite guidée au Domaine Taschereau
Cette semaine: le campement abénakis. Inscription en ligne en cliquant ici.
Où: Domaine Taschereau-Parc Nature — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: de 10 h 30  à 11 h 15

Triathlon Abénaquis de Sainte-Aurélie
6e édition de l'événement.
Où: Stade municipal — Sainte-Aurélie
Quand: pour l'horaire, consultez la page Facebook.

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Dimanche 19 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

Messe hommage à Mgr Herman Giguère
Célébrée par Mgr Laval Bolduc.
Où: Chapelle du Lac-Poulin
Quand: dès 10 h 30

Dimanches musicaux
The livre blend avec Robert Fournier et Marcel Grenier.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

Festi-Démol de Saint-Victor
48e édition de l'événement.
Où: 238, rue Saint-Joseph — Saint-Victor
Quand: dès 11 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Côme-Linière
Objectif de 60 donneurs.
Où: Aréna de Saint-Côme
Quand: Lundi 20 juillet, de 13 h 30 à 19 h 30

Soirée musicale à Saint-Prosper
Une prestation de Nicolas Loignon.
Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper
Quand: Mardi 21 juillet, dès 19 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand:  Jeudi 23 juillet, dès 20 h

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