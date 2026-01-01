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Trésors d'été en Beauce

Le site historique de Cumberland très actif cet été

durée 18h00
15 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Notre série sur les escapades estivales en Beauce se poursuit par un entretien avec le président de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines, Yvan Poulin.

Deux activités d'importance se déroulent sur le site historique de Cumberland, administré par le groupe.

D'abord, l’événement théâtral Le procès dans l’affaire Maggie Smith est de retour pour une 2e saison. En formule théâtrale participative et immersive, cette production est inspirée d’un fait vécu qui s’est déroulé à Cumberland Mills dans les années 40.

La pièce, écrite et mise en scène par Yvan Poulin, regroupe vingt-cinq comédiens en virtuel et en présentiel provenant de la Beauce et de la région de Québec.

Depuis le 19 juin, les représentations ont lieu les vendredis jusqu'au 21 août prochain. Les billets sont en vente au coût de 35$ (+ frais de billetterie) sur le site Web de la Société historique de Cumberland.

Le Défi Benedict Arnold

La nouvelle activité cette année est le Défi Benedict Arnold.

Les visiteurs sont invités à vivre une aventure immersive en plein air, où énigmes, histoire et travail d’équipe les mèneront à l’objectif final, soit de déverrouiller le coffre et retrouver la boussole de Benedict Arnold. Cette activité fait appel à l’agilité, le savoir-faire, la créativité, la logique et aux cinq sens.

D’une durée approximative d’une heure, le défi se réalise en équipe d’au moins deux personnes. Il comporte cinq étapes et est offere en deux versions, soit Découverte et Aventure.

L’activité est accessible jusqu'au 23 août prochain. Les billets sont en vente (12,50 $ pour les 11 ans et moins, 20 $ pour les plus de 12 ans, et forfait à 60 $ pour une famille de quatre personnes) via le site Web du Site historique de Cumberland que l'on peut atteindre en cliquant ici

Le défi Benedict Arnold a été créé par la compagnie Défi Évasion.  Les personnages ont été conçus et réalisés par l’Agence Team.  La recherche historique a été faite par les membres de la Corporation de la conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines.

Avec la collaboration de Germain Chartier à la captation vidéo et au montage.

À lire également dans cette série estivale :

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