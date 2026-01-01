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Centre culturel Marie‑Fitzbach

Sprint final pour le concours «Clin d'oeil sur la Beauce 2026»

durée 15h00
17 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Plus que deux semaines avant la fin des inscriptions au concours photo Clin d'œil sur la Beauce 2026.

Organisé conjointement par la Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan, ce concours régional invite les photographes amateurs à mettre en valeur la richesse, la beauté et l'authenticité du territoire beauceron.

Les photographies finalistes seront exposées du 27 août au 8 novembre, au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Le thème Il était une fois s’inscrit en continuité avec les expositions prévues pour l’automne 2026, ayant pour fil conducteur tant de choses à raconter. Les photographes sont invités à capter des moments qui sont à la fois image et récit: un souvenir précieux, une scène de vie, une émotion captée au vol ou une histoire toute droit sortie d’une imagination débridée!

Participation et admissibilité

Le concours est ouvert à tous les citoyens de 10 ans et plus et résidents de la MRC de Beauce‑Sartigan. Les non-résidents seront admissibles seulement au prix Clin d’œil.

Un jury sélectionnera un maximum de 30 photos finalistes selon cinq critères : originalité, pertinence du thème, composition, technique et impact visuel. Chaque finaliste recevra un agrandissement de sa photo.

Parmi les finalistes, trois prix seront remis :
- Prix du Jury – 400 $
- Prix Clin d’œil – 400 $
- Prix Wow – 400 $

La photo finaliste ayant reçu le plus grand nombre de votes des visiteurs remportera le Prix Coup de cœur du public, assorti d’une bourse de 200 $.

Pour participer et consulter les critères détaillés, rendez-vous sur le site internet du centre culturel Marie‑Fitzbach.

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 5 août, à 23 h 59.

Tous les participants au concours seront invités au vernissage de l’exposition le jeudi 27 août 2026 et à la soirée de remise de prix en octobre 2026. De plus, une exposition itinérante se déroulera dans certaines municipalités du territoire en 2026 et 2027.

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