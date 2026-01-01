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William Bisson et l'hommage aux Cowboys Fringants sur scène

Les Festivités Western de Saint-Victor sont lancées

durée 11h00
21 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La 47e édition des Festivités Western de Saint-Victor est officiellement lancée. L’événement, qui se poursuit jusqu’au 26 juillet, proposera une semaine de rodéos, de spectacles musicaux, d’activités familiales et de compétitions équestres.

Ce mardi 21 juillet, la programmation débute dès au Ring RCM Modulaire avec des activités de gymkhana de l’AREWCA, incluant notamment des exhibitions, des épreuves de barils, de relais et de tour de ring. Une tire de poney provinciale est également prévue à 19 h.

En soirée, le Grand Chapiteau Lilly Queen accueillera le dévoilement de la reine ou du roi à 19 h. Les spectacles prendront ensuite le relais avec l’Hommage à Bob Bissonnette, présenté par William Bisson et son band, à 20 h, suivi de La Grand-Messe, hommage aux Cowboys Fringants, à 22 h. Le groupe IPA Band conclura la soirée à minuit.

La programmation se poursuivra mercredi avec la Journée de la famille Desjardins, qui proposera notamment un spectacle canin, Atchoum, K-Pop Demon Hunters, des jeux gonflables, une mini-ferme, du maquillage, des ateliers et plusieurs activités pour les jeunes.

Les amateurs de rodéo seront aussi servis dans les prochains jours, alors que des rodéos professionnels sont prévus à compter de jeudi. La programmation musicale mettra notamment en vedette Francis Degrandpré, Sara Dufour, Bodh’aktan, Allie Walker, Orloge Simard, Jérôme 50, Savannah Jade, Lex Rose, Philippe Trembay et KAÏN, qui doit effectuer un dernier passage à Saint-Victor dans le cadre de sa tournée d’adieu.

L'intégralité de la programmation des Festivités Western de Saint-Victor est disponible ici: https://festivalwestern.qc.ca/programmation/

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