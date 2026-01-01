Parrainage Jeunesse prépare une fête familiale à l'automne

Parrainage Jeunesse invite la population de la Beauce-Etchemins à participer à une grande fête familiale le samedi 19 septembre, de 11 h à 17 h, au Verger Les Roy de la Pomme.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la 6e Journée québécoise de parrainage civique. Il vise à faire connaître les bienfaits du mentorat jeunesse, à favoriser la création de liens dans la communauté et à recruter de nouveaux bénévoles pour accompagner les jeunes et les familles soutenus par l’organisme.

Grâce à la participation du Solstice Festival, une programmation familiale sera proposée tout au long de la journée. Les visiteurs pourront notamment profiter d’ateliers de cirque, d’animations de rue, de sculpture de ballons, de maquillage pour enfants, de jeux gonflables et d’animation musicale assurée par Claude Busque de Sonorisation CB. L’accès au site sera gratuit.

Au kiosque de Parrainage Jeunesse, les familles pourront participer à des jeux géants, des bricolages, des défis et des tirages.

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe de l’organisme et d’en apprendre davantage sur le programme de mentorat jeunesse ainsi que sur le Service d’entraide Mamie-Soleil.

Les visiteurs pourront également profiter du décor automnal du Verger Les Roy de la Pomme, participer à un concours photo, faire de l’autocueillette de pommes et découvrir les produits offerts à la boutique de la cidrerie.

« Ici, en Beauce-Etchemins, c'est grâce au mentorat jeunesse que des enfants, des adolescents et des adultes développent leur confiance, leur autonomie et leur plein potentiel. Une présence bienveillante, quelques heures par mois et une relation durable suffisent souvent à faire une réelle différence », a mentionné Jean-François Fecteau, directeur général de Parrainage Jeunesse.

L’organisme rappelle que plusieurs jeunes de la Beauce-Etchemins sont actuellement en attente d’un mentor. Aucune expérience particulière n’est requise pour s’impliquer. Parrainage Jeunesse offre de la formation, du soutien et un accompagnement continu aux bénévoles.

