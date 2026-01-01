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Trésors d'été en Beauce

Une cure de rajeunissement pour la locomotive CNR 46

durée 15h00
20 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La locomotive à vapeur, pièce maîtresse du matériel roulant que l'on peut voir au Musée ferroviaire de Beauce, a subi une cure de rajeunissement.

« C'est à croire qu'elle sort de l'usine! », s'exclament les responsables de l'établissement de Vallée-Jonction.

En effet, l'ex CNR 46 a reçu une dose d'amour comme cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reçu. Les travaux ont consisté en une restauration esthétique de sa peinture, de ses identifications et de ses boiseries.

De plus, un escalier en bois a été construit afin de rendre l'accessibilité à la cabine de la locomotive plus facile et agréable aux visiteurs.

Construite en 1914 aux Ateliers MLW de Montréal, cette locomotive à vapeur fut en service jusqu’en juillet 1961, d’abord pour le compte du Grand Trunk Railway, et par la suite, pour le Canadian National Railway, d'où son identification de CNR. Elle a passée sa carrière sur les trains de banlieue de la grande région de Montréal.

Six locomotives de ce type ont été construite par le fabricant, dont trois engins sont toujours existants, dont celui de Vallée-Jonction, qui a été acquis par le musée beauceron en 2002. Les deux autres se trouvent à Scranton (Pennsylvannie) et Saint-Constant (Québec). 

Ce projet, qui a permis à la machine de retrouver son éclat d'antan, a été rendu possible grâce au soutien du Fonds Patrimoine de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Les artisans de la restauration ont été ML Haute Pression (nettoyage et peinture), la Scierie-menuiserie Alphonse-Cliche (portes et fenêtres), Marc-André Bincette (impression des logos) et Maxim Tardif (coordination et détails). Le tout appuyé par «une petite armée de bénévoles» qui ont mis la main à la pâte pour accomplir la mission.

La saison bat son plein au Musée ferroviaire de Beauce en cette période estivale. L'endroit est ouvert du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h 30, et ce, jusqu'au 16 août. Les visites sont libres ou guidées.

L'achat des billets se fait en ligne sur le site web du MFB, que l'on peut atteindre en cliquant ici.

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