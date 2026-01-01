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Lors d'un événement familial

Saint-Côme-Linière soulignera les 100 ans de l’incendie de 1926

durée 10h00
25 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Société historique de Saint-Côme-Linière invite la population à réserver la date du samedi 1er août pour une journée de commémoration entourant l’incendie de 1926.

L’événement, qui de déroulera dès 13h, proche de l'aréna, vise à souligner les 100 ans de cette tragédie qui a marqué l’histoire de la municipalité.

En effet, le 4 août 1926, une importante conflagration avait presque entièrement détruit le village. En quelques heures, 114 bâtiments avaient été rasés par les flammes lors d’une journée de forts vents.

Seuls l’église, le presbytère, le couvent et une dizaine de maisons avaient été épargnés. Les pertes avaient alors été évaluées à 600 000 $.

Pour rappeler cet événement marquant, une journée familiale sera organisée. Sur place, les visiteurs pourront notamment profiter de jeux gonflables, de blé d’Inde, de barbe à papa, de popcorn, de hot-dogs, de bière, de jus et de boissons gazeuses.

Une exposition de camions de pompiers anciens et nouveaux, sera aussi proposée aux visiteurs dans la cour de l'aréna. Le service de sécurité incendie de la municipalité sera également présent pour faire des démonstrations. 

L’activité se veut à la fois un moment de rassemblement, de souvenir et de célébration pour la communauté. Elle permettra aux citoyens de se rappeler une page importante de l’histoire locale, tout en profitant d’une ambiance conviviale.

À noter que depuis 2006, un circuit historique commenté permet d’ailleurs de garder vivante la mémoire de l’incendie de 1926 sur la rue Principale.
 

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