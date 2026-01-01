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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

durée 06h00
25 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 25 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre

Festivités western de Saint-Victor
47e édition de l'événement.
Où: Site du festival — Saint-Victor
Quand: cliquez ici pour la programmation du samedi.

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce L'intrus.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h

Dimanche 26 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre

Festivités western de Saint-Victor
47e édition de l'événement.
Où: Site du festival — Saint-Victor
Quand: cliquez ici pour la programmation du dimanche.

Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h

Dimanches musicaux
Harris Becker et ses invités. Aventures musicales pour guitare, luth, cordes, clavier et voix.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h

Camion-bouffe de Benny & Co
Pour donner un avant-goût du resto qui ouvrira en septembre.
Où: Parc des Sept-Chutes — Saint-Georges
Quand: de 11 h à 19 h

Cette semaine

Soirée musicale à Saint-Prosper
Un spectacle de Mike & Rick, avec une soirée country pré-Nashville.
Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper
Quand: Mardi 28 juillet, dès 19 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d’hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand:  Jeudi 30 juillet, dès 20 h

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