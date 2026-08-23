Du 3 au 6 septembre
C'est bientôt le 44e Festival des Travailleurs Structures St-Joseph
La 44e édition du Festival des Travailleurs Structures St-Joseph se tiendra du 3 au 6 septembre prochain à Saint-Joseph-de-Beauce.
L'événement présentera de nombreux spectacles musicaux, des activités familiales, de la danse, des jeux et se conclura par des feux d'artifices.
Les festivités commenceront dès le jeudi soir avec le concert de Frédéric Fournier en band.
L'ouverture officielle se fera le vendredi midi avec une après-midi de danse, suivi d'un 5 à 9 avec The Cool Cats, puis des concerts de Sugar Cake et Chris Chelios Band.
La journée du samedi sera dédiée aux jeunes avec la présence d'une mini-ferme, de jeux gonflables et d'autres animations. Un tournoi de cornhole et un diner pizza sont également prévus. Pour ce qui est de la musique, L'expérience K-Pop live sera là dès 13 h 30 et les jeunes auront même l'occasion de rencontrer les artistes à la fin du show. Cette journée se terminera avec une soirée country.
Enfin, le traditionnel déjeuner des travailleurs se tiendra dès 8h le dimanche matin. Il y aura aussi un représentation de Retra, puis du Showcase Coming up avant le célèbre feu d'artifice à 21h et un concert country-rock pour conclure le festival.
La zone familiale sera ouverte tous les jours, sur le terrain de tennis. Les horaires peuvent varier suivant les journées.
Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festival des Travailleurs Structures St-Joseph.
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