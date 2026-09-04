Quoi faire en Beauce du 4 au 6 septembre ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 4 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Festival des travailleurs

Danse et musique.

Où: à Saint-Josph-de-Beauce

Quand: de 12 h à tard

Les fêtes de chez nous

Musique.

Où: à Saint-Elzéar

Quand: dès 17 h

Événement de skateboard

Démonstration et compétition de skateboard.

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: de 18 h à 21 h

Samedi 5 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Festival des travailleurs

Danse, musique, animations pour les jeunes et tournoi de cornhole.

Où: à Saint-Josph-de-Beauce

Quand: dès 9 h

Portes ouvertes au Complexe maraîcher philanthropique

Découvrir le fonctionnement du modèle d’agriculture solidaire de Cultiver pour partager.

Où: à l'ancienne église de Saint-Alfred

Quand: de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.

Accélération de camions

Compétition et parade de camion. Soirée musicale.

Où: à Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 10 h

Les fêtes de chez nous

Journée familiale et soirée musicale.

Où: à Saint-Elzéar

Quand: dès 11 h 30

Dimanche 6 septembre

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Six expositions automnales

Sous le thème Tant de choses à raconter.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges

Quand: jusqu'au 8 novembre

Festival des travailleurs

Brunch, musique et feux d'artifices en soirée.

Où: à Saint-Josph-de-Beauce

Quand: dès 8 h

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Accélération de camions

Compétition et soirée musicale.

Où: à Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 10 h

Les dimanches musicaux

Des contes avec Steve Pruneau.

Où: au site de Cumberland, 516 Rte Taylor — Saint-Simon-les-Mines

Quand: à 11 h

Les fêtes de chez nous

Journée familiale et tournoi de washer ainsi que de pétanque. Soirée musicale.

Où: à Saint-Elzéar

Quand: dès 11 h

Cette semaine