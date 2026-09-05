Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 5 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Festival des travailleurs
Danse, musique, animations pour les jeunes et tournoi de cornhole.
Où: à Saint-Josph-de-Beauce
Quand: dès 9 h
Portes ouvertes au Complexe maraîcher philanthropique
Découvrir le fonctionnement du modèle d’agriculture solidaire de Cultiver pour partager.
Où: à l'ancienne église de Saint-Alfred
Quand: de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Accélération de camions
Compétition et parade de camion. Soirée musicale.
Où: à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 10 h
Les fêtes de chez nous
Journée familiale et soirée musicale.
Où: à Saint-Elzéar
Quand: dès 11 h 30
Dimanche 6 septembre
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Six expositions automnales
Sous le thème Tant de choses à raconter.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach—Saint-Georges
Quand: jusqu'au 8 novembre
Festival des travailleurs
Brunch, musique et feux d'artifices en soirée.
Où: à Saint-Josph-de-Beauce
Quand: dès 8 h
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Accélération de camions
Compétition et soirée musicale.
Où: à Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 10 h
Les dimanches musicaux
Des contes avec Steve Pruneau.
Où: au site de Cumberland, 516 Rte Taylor — Saint-Simon-les-Mines
Quand: à 11 h
Les fêtes de chez nous
Journée familiale et tournoi de washer ainsi que de pétanque. Soirée musicale.
Où: à Saint-Elzéar
Quand: dès 11 h
Cette semaine
Réunion du Cercle de Fermières de Saint-Georges (No 38)
Première rencontre de la nouvelle saison d'activités.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: Mercredi 9 septembre, dès 19 h
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