Retour en classe : encore beaucoup de travail selon le Syndicat de l'enseignement de la Chaudière

Voir la galerie de photos

Le syndicat de l’enseignement de la Chaudière, qui représente 1500 enseignants du centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, s'interroge sur le plan de la sécurité et de protection logistique qui sera mis en place avant le retour en classe du 11 mai.

« Les enseignants ont hâte de retrouver leurs élèves, mais on doit s’assurer que ce soit fait en toute sécurité. Rappelons-nous aussi que la santé publique s’est gardé une marge de manœuvre pour reculer au besoin, ou pour faire les ajustements nécessaires », a fait savoir Dominic Loubier, président du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com aujourd'hui.

Le syndicat veut avoir des réponses pour la logistique de la journée, comme la désinfection et l’entretien, l’heure du dîner ou les récréations, la distanciation physique dans la classe et l’école, mais aussi quant au suivi à effectuer auprès des élèves qui restent à la maison, à l’encadrement des élèves du secondaire et de la formation générale des adultes, à la taille des groupes en formation professionnelle, etc.

Vous pouvez visionner l'entièreté de l'entrevue.