Une rentrée scolaire sous surveillance policière

Ce matin, les enfants du primaire dont les parents ont décidé d’envoyer leurs enfants à l’école retrouvaient leurs amis et leur professeur, mais dans des conditions particulières.

Chaque école à Saint-Georges avait une équipe de policiers de la Sûreté du Québec qui s’assurait de la bonne circulation en toute sécurité. Beaucoup de parents ont décidé d’aller porter eux-mêmes leurs enfants, mais ils n’avaient pas le droit d’aller dans les stationnements pour autobus et cela a créé à certains endroits un trafic plus dense qu’à l’habitude.

Le capitaine Daniel Desmarais de la Sûreté du Québec était ce matin à l’école Lacroix et précisait que la surveillance policière aurait lieu toute la semaine.

La CSBE a effectué des changements

Vendredi dernier, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin disait que 73,5 % des élèves du préscolaire et du primaire devaient retourner aujourd’hui en classe. Chaque école s’est assuré de prendre des mesures de sécurité sanitaire. Par exemple, d’autres salles ont été aménagées en salles de classe. De plus, 48 groupes du primaire ont été déplacés dans six des huit écoles secondaires de la CSBE qui sont actuellement vides d’élèves du secondaire qui suivront leurs cours à distance.

