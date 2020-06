Une journée pour honorer les finissants du secondaire

Le 19 juin, les finissants seront à l’honneur et le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se joint au Réseau québécois pour la réussite éducative, à Alloprof et à Télé- Québec pour souligner la Journée des finissants. Le CSSBE tient à féliciter les finissantes et les finissants 2019-2020 pour leur résilience, leur courage et leurs efforts.

La pandémie n’a pas rendu la fin de leur secondaire très facile, mais les jeunes élèves ont su faire preuve de persévérance en continuant à communiquer avec leurs camarades et en entretenant un lien avec le personnel. Il n’y a pas de doute, la cohorte 2019-2020 aura marqué l’histoire.

Mentionnons que partout sur le territoire de la Beauce-Etchemin, les équipes-écoles ont utilisé leur imagination pour souligner la fin du parcours des élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes. D’autres initiatives auront aussi lieu dans les prochains jours.

À propos du 19 juin

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec ont déclaré le 19 juin comme étant la Journée des finissants. En soirée, le Bal MAMMOUTH sera présenté à Télé- Québec. L’objectif est de féliciter les finissantes et les finissants pour cette étape importante de leur vie. Le CSSBE se joint aux instigateurs du mouvement pour inviter la population à se mobiliser et à applaudir les finissantes et les finissants 2019-2020. Partagez vos félicitations sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.