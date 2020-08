La pause aura été courte pour les élèves du sport-études et des concentrations au CSSBE!

« La partie n’est jamais terminée avant le son de la cloche! » C’est le pari qu’avaient fait les gestionnaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) hier, lorsque le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a apporté des précisions concernant les groupes-classes (bulles).

Sous la supervision de la directrice générale adjointe du CSSBE, Suzie Lucas, les directions d’écoles, les membres du personnel et les mandataires ont effectué un travail acharné à la veille de la rentrée scolaire.

Par conséquent, le CSSBE est heureux d’annoncer que tous ses programmes de sport-études et ses concentrations pourront débuter, dès demain, et ce, en respectant les mesures sanitaires imposées par la Direction de la santé publique.

« Nous insistons continuellement auprès de nos jeunes pour qu’ils persévèrent. Cette fois- ci, c’était à notre tour de ne pas lancer la serviette trop vite », a lancé le directeur général du CSSBE, Normand Lessard.

Vivre le sport-études et les concentrations en temps de pandémie

Afin de répondre aux mesures sanitaires, les élèves devront s’attendre à ce que leurs programmes particuliers (sport-études et concentrations) soient un peu différents. En effet, il y aura des aménagements et des façons différentes de vivre leurs passions, mais l’essentiel y sera!

Le parascolaire n’est pas oublié!

Pour le moment, le parascolaire est toujours suspendu temporairement, mais les équipes du CSSBE travaillent sur des solutions pour mettre en place des activités sportives, artistiques et culturelles afin de permettre à l’ensemble de ses élèves d’évoluer dans des écoles vivantes et inspirantes.