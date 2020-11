Polyvalente Saint-François: le test de dépistage s'effectue aujourd'hui par gargarisme

La Direction de la santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches utilisera les tests par gargarisme pour effectuer le dépistage de masse qui se tient aujourd'hui à la Polyvalente Saint-François.

Ainsi, au lieu d’utiliser des écouvillons pour prélever l’échantillon au fond du nez et de la gorge, on utilise une petite quantité d’eau de source naturelle avec laquelle la personne se gargarise pour former l’échantillon à analyser.

Ce dépistage de masse est rendu nécessaire en raison de l'éclosion de cas de COVID-19 dans cet établissement du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Ainsi, depuis le 1er novembre, 27 cas positifs à la COVID-19 ont été diagnostiqués à la PSF (24 élèves et trois membres du personnel). Présentement, dix groupes d’élèves ont été mis en isolement préventif, ce qui englobe 278 élèves sur les 740 qui fréquentent cette école. De ces 278 élèves, 155 élèves sont en 2e secondaire.

Le test d'aujourd'hui est offert à tous les élèves du 2e secondaire, sauf ceux qui ont fait la COVID-19 dans les 3 derniers mois: tous les employés n’ayant pas été dépistés dans les 7 derniers jours et les parents qui présentent des symptômes de COVID-19

Le dépistage se fera dans le nouveau gymnase de la polyvalente Saint-François.

La direction de l'école rappelle aux personnes qui ont refusé un premier rendez-vous mais qui auraient changé d’idée de communiquer au 1-877-644-4545.