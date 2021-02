Concentration de plomb: 10 points d'eau du CSSBE sont non potables

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé lundi après-midi avoir procédé à l’analyse de la concentration de plomb de tous les points d’eau dans ses écoles secondaires, ses centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes et ses centres administratifs. Résultat: 2,82 % des échantillons d’eau sont non potables.

L’école primaire Harmonie fait également partie de cette tournée puisqu’elle était fermée pour des rénovations majeures au moment de la première vague de tests dans les écoles primaires en novembre 2020.

Cette deuxième opération complète les tests pour tous les établissements du territoire du CSSBE et a pour but de valider la conformité des installations et, le cas échéant, d’apporter les corrections nécessaires.

Résultats comparables à la première série de tests

Dans les dernières semaines, une équipe du Service des ressources matérielles (SRM) du CSSBE a effectué une vaste opération de cueillettes d’échantillons dans les 355 points d’eau des écoles secondaires, des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes, de l’école Harmonie et des centres administratifs. Ces points d’eau regroupent toutes les sources d’approvisionnement en eau (de la fontaine d’eau à l’évier) à l’intérieur des écoles et des centres.

Après l’analyse des 355 échantillons, le CSSBE confirme que 78,31 % de ces points d’eau sont potables dès l’ouverture du robinet.

Après une minute d’écoulement, le pourcentage de la potabilité grimpe à 97,18 % (67 points d'eau supplémentaires). Ainsi, 2,82 % des échantillons d’eau sont non potables, malgré l’écoulement, ce qui représente 10 points d'eau.

Voici les écoles et leur nombre de points d'eau non potable:

École secondaire Veilleux: 2

Polyvalente Saint-Georges: 1

Polyvalente Benoit-Vachon: 4

CIMIC : 1

École Harmonie: 2

« Comme ces points d’eau sont des fontaines d’eau, nous les avons évidemment tous condamnés », affirme le directeur du SRM, M. Damien Giguère.

Rappelons qu’en 2019, la norme fédérale a été révisée à 5 microgrammes par litre. Auparavant, la norme était de 10 microgrammes par litre. Le SRM du CSSBE apportera les correctifs nécessaires aux points d’eau non potable, selon les directives du ministère de l’Éducation.

Affiches dans les écoles et les centres

Des affiches identifiant chaque point d’eau ont été apposées dans les écoles et les centres afin de faciliter la compréhension.