Jeu Kasscrout : Deviens chef d’un jour !

L’Union des producteurs agri­coles (UPA) convie les familles québécoises à parti­ciper au concours Deviens chef d’un jour! lancé depuis le 20 février.

Il est possible de participer jusqu'au 22 mars pour tenter de gagner un séjour gourmand incluant un ate­lier culinaire privé pour petits et grands en compagnie de Marc-André Royal, chef propriétaire du restaurant Le Saint-Urbain et des boulangeries La Bête à pain.

Le prix comprend également une journée en famille digne d’une mission de Kasscrout : emplettes au marché public pour choisir de bons produits frais et locaux, atelier culinaire dans la cuisine du chef, dégustation du repas concocté en bonne compagnie et plusieurs surprises. Il inclut deux nuitées (pour un maximum de six personnes) dans une suite du Hilton de Laval, les repas pour les deux journées et une allocation de transport.

Pour participer, il suffit d’avoir créé un compte dans le jeu Kasscrout et de remplir le formulaire du concours sur le site internet du même nom. Les règlements sont pré­cisés dans le formulaire de participation.

Rappelons que, lancé en décembre 2020, Kasscrout est un jeu vidéo qui propose aux familles de découvrir l’agri­culture québécoise, un univers méconnu de plusieurs enfants qui sont de plus en plus nombreux à grandir dans des milieux urbains.

Cet outil numérique, aussi éducatif que ludique, présente non seulement le travail des produc­teurs agricoles et forestiers, mais il illustre également les liens étroits que ceux-ci entretiennent avec les agro­nomes, les chercheurs, les transformateurs, les vétéri­naires, les détaillants, les marchés, etc.

Une section Parents du site Web permet d’approfondir les apprentis­sages en famille et de découvrir de nombreux mots de vocabulaire associés à la production agricole et forestière.