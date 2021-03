Patrick Busque rejoint le CA du Centre universitaire des Appalaches

Le Conseil d’administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) s’adjoint temporairement les services de Patrick Busque pour assurer la continuité des activités du CUA durant cette période.

Cette nomination survient suite à l’annonce de la nomination de Caroline Bouchard à la direction générale par intérim du Cégep Beauce-Appalaches (CBA).

Conseiller pédagogique à la direction des services de la formation continue au Cégep Beauce-Appalaches depuis plus de 12 ans, et auparavant gestionnaire dans le secteur privé, Patrick Busque possède toutes les qualifications requises pour veiller à la continuité des opérations et au développement du CUA.

« Le CUA peut compter sur une équipe solide et d’expérience. Avec l’ajout de monsieur Busque, l’ensemble des projets en cours et en développement sera entre bonnes mains » ajoute Russell Gilbert, vice-président du Conseil d’administration du CUA.

Le CUA est présentement en recrutement pour deux baccalauréats qui seront offerts à temps plein l’automne prochain. Il s’agit du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire ainsi que le baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC. La nouvelle programmation des formations aux entreprises pour la session de printemps 2021 est disponible en ligne.