Une trentaine d’étudiants du Cégep Beauce-Appalaches participent au Défi OSEntreprendre

Le 1er avril s’est déroulée la cérémonie de remise de bourses du Défi OSEntreprendre, un mouvement québécois faisant rayonner les initiatives entrepreneuriales des étudiants. Quelque 34 étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont proposé un projet.

Parmi les projets de la catégorie Collégial collectif, c’est Blog qui a été sélectionné en tant que lauréat local. L’équipe, composée de Mély Fillion, Thomas Jolin, Isaac Nadeau et Jimmy Parent, a reçu une bourse de 250 $ et représentera le Cégep à la finale régionale en Chaudière-Appalaches le 28 avril.

Dans la catégorie Collégial individuel, c’est L’ABC du cégep qui a remporté les honneurs, proposé par Andréanne Castonguay, Laurie Gilbert et Laurie Lamontagne. Les étudiantes se sont également méritées une bourse de 250 $.

Pour la première fois, le jury a décerné un prix coup de cœur, accompagné d’une bourse de 175 $, pour un projet s’étant également démarqué, soit Enchère pour Moisson Beauce, déposé par Gabriel Côté, Anabelle Lachance, Rosalie Lapierre, Frederic Laplante, Maxime Poulin, Alyson Pouliot et Lorie Turgeon. Les projets ont été notamment évalués selon leur qualité, la démarche entreprise, la mobilisation effectuée, les retombées tangibles ainsi que leur caractère innovant.

Innovation, audace et créativité

Les étudiants devaient créer un produit, un service ou un événement pour répondre à un besoin du milieu, trouver une solution à une problématique ou améliorer une situation.

« Nous avons trouvé intéressant de voir que peu importe l’âge, tout le monde peut s’impliquer dans la société et changer les choses », a mentionné Mély Fillion, représentante de l’équipe du projet Blog, dans lequel les étudiants ont eu l'idée de créer un site Web pour sensibiliser les gens aux achats écoresponsables.

La porte-parole de l’équipe Enchère pour Moisson Beauce, Anabelle Lachance, a surtout apprécié apprendre les rudiments du travail d’équipe et du sens de l’organisation, en plus de compétences qui lui seront utiles tout au long de son parcours, grâce à une expérience des plus enrichissantes. Ce projet visait à faire découvrir à la population de nouvelles entreprises beauceronnes sous la forme de ventes aux enchères de produits. Les profits amassés ont été offerts à Moisson Beauce.

De son côté, la troisième équipe lauréate – après l’annulation de la visite annuelle au Cégep en raison de la pandémie – a eu l’idée de planifier des rencontres virtuelles avec des classes de 5e secondaire pour parler de sa propre expérience du milieu collégial. « Sentir que notre projet sera utile pour les futurs cégépiens nous a été d’une grande motivation », a précisé Laurie Lamontagne.

Les trois étudiantes font partie du programme Techniques de comptabilité et de gestion.

Le directeur adjoint des études au Cégep Beauce-Appalaches, Jean-Philippe Vachon, a souligné la collaboration avec le département de Comptabilité et Gestion : « Merci à notre enseignante Mylène Gravel pour sa collaboration. L’intégration du Défi OSEntreprendre à même certains cours a permis aux étudiants de s’initier à l’entrepreneuriat. Je suis très heureux de voir que leur intérêt envers ce champ d’activité est en constante croissance. »

Selon Marie-Anne Moreau, conseillère à la vie étudiante et responsable local du Défi OSEntreprendre, les étudiants ont développé pour la plupart des projets pour donner au suivant et sensibiliser la communauté. Comme ces initiatives seront réalisées d’ici la fin de la session, le tout fait rayonner l’engagement social présent au Cégep Beauce-Appalaches.

Les membres du jury étaient Dany Plante, conseillère pédagogique à la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches, Stéphanie Robert, agente de développement au Conseil économique de Beauce (CEB) et Charles-Philippe Rodrigue, agent de projet en entrepreneuriat au Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Nord (CJEBN).