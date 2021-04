Les enseignants ont reçu une offre de règlement du gouvernement

Le mouvement de grève lancé par les enseignants semble avoir porté ses fruits à la table de négociations, car une entente a été proposée par le gouvernement. La grève prévue demain a donc été annulée.

C’est lors de la rencontre qui a eu lieu entre les syndicats et l’instance de négociation vendredi dernier, le 23 avril, qu’une offre de règlement a été proposée. À ce jour, les détails de celle-ci n’ont pas été dévoilés, elle doit d’abord être votée par les membres syndiqués en début de semaine prochaine.

« C’est sur que ça ne répond pas à tout ce qu’on voulait, par contre c’était suffisamment intéressant pour qu’on décide de le présenter à nos membres », a confié Dominic Loubier, président du Syndicat d’Enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « Le processus est long, ça fait pratiquement un an et demi qu’on négocie alors je suis content que le gouvernement se soit finalement mis a réellement négocié et qu’il ait présenté quelque chose d’intéressant. »

Dans la région, le mouvement de grève visait tous les secteurs d'enseignement, soit le préscolaire et le primaire, le secondaire, la formation professionnelle et la formation générale des adultes du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

Rappelons que les membres Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ), de concert avec les syndicats de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), souhaitent une meilleure reconnaissance de leurs tâches.

« Ils sont surchargés, épuisés et abandonnent la profession », avait précisé la présidente de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec, Heidi Yetman.