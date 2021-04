Les professionnelles et professionnels de l’éducation seront en grève jeudi

Les 780 membres du Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de Chaudière-Appalaches (SPPÉCA-CSQ) affiliés à la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ), seront en grève ce jeudi 29 avril en avant-midi.

Plusieurs manifestations sont prévues dans la région ce jour-là, entre 7 h 30 et 10 h, afin de manifester leur insatisfaction à l’égard des offres faites par le gouvernement à la table de négociation, qu’ils jugent inacceptables.

Entre autres, à Saint-Georges, le rendez-vous a été donné devant le bureau du député de Beauce-Sud Samuel Poulin et à Sainte-Marie, devant le bureau du député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

D’après Jean-François Jomphe, président du SPPÉCA-CSQ, il y a un gros problème d’attraction du personnel professionnel à la grandeur du Québec et cela se ressent également dans la région, notamment au Centre de Services Scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE). Ce personnel, qu’on appelle communément le « personnel non enseignant » représente entre autres des psychologues, des psychoéducatrices et psychoéducateurs, des orthophonistes, conseillères et conseillers d’orientation, orthopédagogues, etc.

« Dans les offres du gouvernement, il n’y a rien d’attirant que ce soit au niveau du salaire, d’une autonomie professionnelle plus grande, pour enlever du travail administratif afin de donner plus de services aux élèves, etc. », a-t-il expliqué en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « Les membres sont régulièrement en surcharge de travail. On voit plus de gens qui quittent que de gens qui arrivent. »

Cela fait plus d’une année qu’il y a des rencontres de négociations, mais elles ne sont ni assez régulières ni assez intéressantes, selon Jean-François Jomphe. C’est pour cette raison que ces professionnels lancent leur première demi-journée de grève parmi les cinq jours auxquels ils ont droit, comme tous les membres de la CSQ.

« En plus on sait que la table des enseignants a eu des offres assez bonnes pour faire voter prochainement leurs membres, alors nous aussi on souhaite une avancée, car il n'y a pas juste les enseignants », a-t-il conclu.