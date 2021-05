Les enseignants du Cégep-Beauce Appalaches en grève pour trois jours

Les enseignants du Cégep Beauce-Appalaches seront en grève dès midi aujourd'hui, et ce, jusqu'à jeudi.

C'est en fait 45 cégeps au Québec dont les syndicats d'enseignants sont affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) qui seront en grève du 11 au 13 mai.

Le personnel enseignant se mobilise afin de dénoncer l'impasse dans les négociations avec le gouvernement. Les pourparlers s'échelonne depuis 18 mois et la convention collective est échue depuis plus d'un an.

« On sent que le gouvernement joue la carte de l'usure et les pourparlers font du surplace depuis un bon moment. C'est dommage qu'au lieu de favoriser le dialogue et l'écoute, nos vis-à-vis nous poussent dans nos derniers retranchements, alors qu'ils devraient travailler avec nous pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans le réseau collégial », dénonce Yves de Repentigny, vice-président responsable du regroupement cégep de la FNEEQ.

Trois journées de grève pour le personnel de soutien scolaire

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) a également fait l'annonce lundi que les syndicats affiliés au regroupement seront également en grève pendant trois jours, du 19 au 21 mai.

Le syndicat du personnel de soutien du Cégep Beauce-Appalaches sera de la partie.

Selon le regroupement syndical, la partie patronale a déposé des demandes de reculs des conditions de travail et offre des montants insuffisants en termes de salaires.

Notons qu'à ce stade, seulement les membres du secteur « soutien cégeps » affiliés à la FEESP-CSN seront en grève. Les autres secteurs et regroupements de la fédération sont encore en consultation sur un mandat identique de cinq jours de débrayage.

Le 30 mars dernier, les membres du Syndicat du personnel professionnel du Cégep Beauce-Appalaches affilié à la FFPC-CSQ avaient également tenu une journée de grève.