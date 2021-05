Le CSSBE s'adapte à la grève de demain

En raison de la grève « mystère » annoncée par le Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de Chaudière-Appalaches, les écoles et les centres du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se voient dans l’obligation d’adapter leur journée d’enseignement ce mercredi 19 mai 2021.



Pour les élèves des écoles primaires

Les élèves du primaire recevront de l’enseignement à distance en avant-midi. Deux modèles pourront être offerts par le titulaire de l'enfant : plan de travail ou cours en ligne selon les seuils minimaux.

À partir de midi (12 h), tous les élèves du primaire pourront se présenter à l’école afin de poursuivre la journée en présentiel.

Le dîner devra se prendre à la maison et aucun transport scolaire ne sera offert sur l’heure du midi.

Lors de l’arrivée des enfants sur l’heure du midi, le CSSBE invite les parents à faire preuve de courtoisie et de prudence afin d’assurer la sécurité routière et piétonnière dans les rues avoisinantes des écoles.

Toute absence en après-midi devra être communiquée à l’école afin de s’assurer de la sécurité des enfants.

À la fin des classes, les services de garde seront ouverts selon l’horaire habituel.

Le transport scolaire s’assura du retour à la maison pour les élèves comme à l’habitude.

Pour les élèves des écoles secondaires et de la formation DUPLEX

Les élèves du secondaire ainsi que ceux de la formation DUPLEX seront en apprentissage en ligne toute la journée selon l’horaire habituel.



Pour les élèves des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes

Les élèves des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes poursuivent l’apprentissage à distance selon les directives de la Santé publique. Ceux ayant l’autorisation de faire le volet technique de leur formation en présentiel pourront le faire en après-midi et en soirée.