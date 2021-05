Les professionnels de l'éducation ont manifesté en Beauce ce matin

Une quinzaine de professionnels de l'éducation se trouvait ce matin devant l'école secondaire Veilleux à Saint-Joseph et une vingtaine étaient à la polyvalente de Saint-Georges, afin de manifester leur impatience quant au manque d'évolution à la table des négociations de leur convention collective.

« Le gouvernement ne négocie pas avec nous. Ça fait un an et demi qu'on est sans contrat de travail alors on a pas le choix d'augmenter un peu la grogne », de spécifier Dominique Roy, conseillère en formation scolaire au CSSBE.

Le mouvement de grève général du Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de Chaudière-Appalaches (SPPÉCA-CSQ), affilié à la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ), a entraîné la fermeture de certaines écoles de la région ce matin. Des cours ont dû être donnés en ligne.

Il n'y a pas d'autres dates prévues pour le moment. Les grévistes espèrent qu'il va y avoir des négociations pour le dossier progresse.

Manifestation au Cégep Beauce-Appalaches

Les membres du Syndicat du personnel de soutien du Cégep Beauce-Appalaches, affilié à la CSN, ont également manifesté ce matin devant les locaux de Saint-Georges.

Les sorties médiatiques du premier ministre qui dit vouloir en arriver rapidement à une entente ne semblent pas concluantes. Les grévistes réclament donc que les représentants patronaux aient enfin les mandats nécessaires pour négocier de réelles améliorations, tant sur le plan des conditions de travail que sur celui des salaires.

Par conséquent, leur mouvement de grève durera trois journées consécutives, comme pour leurs collègues dans le reste de la province.