C'est la Journée des finissants 2020-2021!

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se joint au Réseau québécois pour la réussite éducative, à Alloprof et à Télé-Québec pour souligner la Journée des finissants qui se tient ce vendredi 18 juin.

Le CSSBE tient particulièrement à mettre en lumière la persévérance et la réussite scolaire des finissantes et des finissants 2020-2021.

Une année marquée de défis

En raison de la pandémie, l’année scolaire aura encore été marquée de contraintes et de défis pour les élèves. Malgré les masques, les cours à distance, le désinfectant, les bulles-classes et les sports en solo, les finissantes et les finissants ont fait preuve de persévérance et d’une capacité d’adaptation incroyable. Tous ont démontré leur désir d’apprendre.

Les finissants du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes ont été confrontés à une situation extraordinaire et ont eu à relever des défis personnels. Ils réalisent une étape importante de leur vie et ils méritent toutes nos félicitations pour leur cheminement scolaire.

Le CSSBE tient également à souligner la collaboration, la bienveillance et l’appui dont les parents ont fait preuve, encore plus particulièrement cette dernière année.

Célébrer la persévérance et la réussite scolaire

Les équipes-écoles se sont dévouées avec passion et ont démontré leur créativité inépuisable pour remplir leur mission éducative auprès des élèves. Elles ont d’ailleurs créé différentes activités spéciales pour célébrer la fin du cheminement scolaire de la cohorte 2020-2021. Le CSSBE salue l’implication et le dévouement exceptionnel du personnel et des élèves impliqués dans l’organisation de ces célébrations.

Le Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec se regroupent pour cette deuxième édition de la Journée des finissants. L’objectif est de rendre hommage aux finissantes et aux finissants pour ce chapitre important de leur vie.

Le CSSBE se joint aux instigateurs du mouvement pour inviter la population à se mobiliser et à applaudir les finissantes et les finissants 2020-2021. Partagez vos félicitations sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #fiersdenosfinissants.