CSSBE: un budget accru de 20 M$

En séance hier soir, le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a adopté des prévisions budgétaires de 258 M $ pour l’année 2021-2022.

Dans les faits, il s'agit d'une hausse de 9%, soit plus de 20 millions $ en chiffres réels, si on compare aux résultats du budget 2019-2020.

« Nous avons eu des '' budgets malmenés '' au cours de la dernière année en raison de la pandémie, alors nous avons préféré comparer avec une année plus ''normale '' », a dit essentiellement le futur directeur général de l'organisme, Fabien Giguère, lors d'un point de presse en matinée.

En effet, rappelons que ce dernier entrera en poste le 18 août, jour du départ à la retraite de Normand Lessard, l'actuel directeur général du CSSBE qui quitte après 13 années de services.

Cette hausse des dépenses est notamment due au réinvestissement gouvernemental dans certains secteurs d’activités, à l’augmentation du nombre d’élèves et aux augmentations de salaire estimées — 6,5 M$ — à partir des directives reçues du Contrôleur des finances.

Bonification pour les services aux élèves

Le budget 2021-2022 prévoit une augmentation de l’ordre de 8,4 M$ à l’item Activités de soutien à l’enseignement et à la formation et une bonification de 1 M$ pour des actions visant à assurer un seuil minimal de services dans chaque école, a fait savoir Patrick Beaudoin, directeur du Service des finances du CSSBE.

Celui-ci a également mentionné que 1,4 M$ sera attribué pour des activités parascolaires au secondaire et 1,4 M$ pour du soutien additionnel à la consolidation des apprentissages.

Aussi, une nouvelle classe sur mesure pour les élèves vivant avec un trouble du spectre de l’autisme ouvrira à Sainte-Marie et une autre classe, à mandat régional cette fois-ci, sera mise en place dans le secteur Benoît-Vachon pour les élèves ayant une déficience intellectuelle profonde. Cette dernière desservira quatre centres de services scolaires du secteur (Beauce-Etchemin, Appalaches, Navigateurs et Côte-du-Sud).

Pour le directeur général du CSSBE, Normand Lessard, ce budget présente des investissements importants dans les services directs aux élèves.

« Comme je quitte à la retraite, je suis heureux de laisser une organisation saine financièrement et qui place l’élève au cœur de ses décisions. Les bonifications prévues aux activités de soutien permettront, entre autres, l’embauche additionnelle de techniciennes et de techniciens en éducation spécialisée pour répondre aux besoins précis des élèves et ainsi, favoriser la réussite scolaire », a-t-il mentionné

Du côté des investissements, une baisse d’environ 10 M$ apparaît comparativement aux prévisions 2020-2021. Il est toutefois à noter que le budget de l’an dernier contenait un devancement budgétaire pour soutenir l’économie en période de pandémie. Ainsi, le budget 2021-2022 est presque équivalent à celui de 2019-2020 en la matière. Les investissements pour de nouvelles constructions, comme le complexe multisport ou l’école Maribel de Sainte-Marie, ne sont pas inclus dans le budget présenté pour la prochaine année.

Taxe scolaire

En ce qui concerne la taxation, depuis l’an dernier, un taux uniforme provincial est appliqué pour la taxe scolaire. Celui-ci sera de 10,540 cents du 100 $ d’évaluation pour la prochaine année, soit le même taux que l’an dernier.

Quant à Fabien Giguère, il a souligné la gestion économe des dépenses administratives. Celles-ci prévues pour l’année 2021-2022 représentent 3,66 % du budget, comparativement à 3,74 % au budget de l’an dernier.

« Pour un dollar de revenus, seulement 3,6 cents sont dépensées en administration. Comparativement à d’autres secteurs d’activité, c’est une bonne performance.», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, même s'il y a une baisse de la clientèle scolaire du primaire, le CSSBE ne prévoit aucune fermeture d'école pour les cinq à six prochaines années, de dire M. Giguère, sauf celle annoncée de l'établissement Petite Abeille de Saint-Cyprien qui cesse ses opérations à compter d'aujourd'hui.

Enfin, le futur directeur général a admis que le passage de « comission scolaire » à « centre de services scolaires » n'avait pas changé la gestion quotidienne du réseau.

Le changement le plus important, a-t-il fait remarquer, s'est effectué au chapitre du conseil d'administration qui n'est maintenant plus élu mais nommé, alors que la direction générale est devenue le porte-parole officiel de l'organisation.