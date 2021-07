Rosalie Vachon est fin prête pour son camp d'astronautes juniors

Voir la galerie de photos

Si elle pouvait contrôler le temps, Rosalie Vachon le ferait s'accélérer ces jours-ci pour être déjà au camp de formation des astronautes juniors qu'organise l’Agence spatiale canadienne du 26 au 31 juillet.

C'est du moins l'effervescence qu'elle a manifestée en entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

La jeune ado de 12 ans de Saint-Georges, qui vient de terminer sa première année de secondaire à l'école Jésus-Marie de Beauceville, fait partie des 52 jeunes Canadiennes et Canadiens qui ont été sélectionnés pour cette semaine de formation lors d’un tirage au sort à partir d'une liste de candidats admissibles.

Elle avoue que ce sont ses cours en astronomie qui lui ont donné la piqûre de l'exploration spatiale alors qu'elle manifeste aussi beaucoup d'intérêt pour le théâtre.

En temps normal, ce camp se déroule au siège social de l'agence à Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, tout se passera en mode virtuel.

Au programme fort chargé du camp, la Beauceronne pourra entendre le témoignage d’astronautes, d’ingénieurs et des scientifiques de l'Agence spatiale canadienne. De plus, les jeunes participants seront mis au défi dans une série d'activités amusantes et stimulantes.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Rosalie Vachon.