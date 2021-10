Le nouveau campus de Sainte-Marie officiellement inauguré

Attendu depuis quelques années, le nouveau campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches a officiellement été inauguré aujourd'hui en présence de 150 invités.

C’est la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, qui a procédé à la traditionnelle coupe du ruban avec le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ainsi que la directrice générale de l'établissement, Caroline Bouchard.

Le nouveau bâtiment accueille près de 415 étudiants dans les cinq programmes offerts dans la municipalité mariveraine: Sciences de la nature et de Sciences humaines (préuniversitaires) ainsi que les formations techniques d’Éducation spécialisée, de Comptabilité et gestion, cheminement bilingue et de Santé animale. On prévoit déjà que le campus accueillera 500 étudiants dès l'an prochain.

Le site de Sainte-Marie, qui appartient à un promoteur privé qui a investi 30 M $ dans la construction, se distingue par la vue époustouflante sur la vallée de la Chaudière, mais surtout par des installations qui ont été pensées pour offrir des espaces de travail propices à l’apprentissage et à la réussite, ont indiqué les administrateurs du Cégep.

Le Cégep Beauce-Appalaches a pu compter sur l’appui de près de 167 partenaires qui se sont mobilisés afin d’offrir un lieu d’études et de vie exceptionnel. Parmi les donateurs importants, notons la Ville de Sainte-Marie, Desjardins, la MRC de la Nouvelle-Beauce ainsi que Michel Lehoux.

« Les nouveaux espaces qui sont inaugurés aujourd’hui permettent de répondre à la demande croissante dans la région. Je suis très heureuse pour les étudiantes et les étudiants, pour les membres du corps professoral et pour tous les membres du personnel. Dans ces nouveaux locaux modernes et attrayants, les étudiantes et les étudiants pourront partir à la poursuite de leurs objectifs et même de leurs rêves », a déclaré la ministre McCann.

Pour sa part, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, s’est réjoui pour la population de son comté. « Aujourd’hui, le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches devient donc réalité. C’est toute la région de la Beauce qui peut être fière, tout particulièrement les citoyens de ma circonscription de Beauce-Nord. Je suis convaincu que ces nouveaux locaux deviendront des lieux de savoir, de partage, de rencontre et d’excellence, qui feront le bonheur tant des étudiants, que des enseignants et des membres du personnel. »

« Aujourd’hui, nous soulignons l’accomplissement de ce projet de grande envergure pour le Cégep Beauce-Appalaches. Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au développement de l’éducation dans notre région », a souligné la directrice générale de l’établissement, Caroline Bouchard.

Capsule temporelle

Au cours de l’inauguration, les invités ont pu assister au scellage d’une capsule temporelle qui sera ouverte uniquement lors du 25e anniversaire du campus.

Pour l’occasion, les étudiantes et étudiants ont été sollicités afin d’écrire un texte en lien avec leur expérience en 2021 au campus de Sainte-Marie. Les lettres gagnantes ont été ajoutées au contenu de la capsule et seront dévoilées lors des célébrations en 2046.

« Cette œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations est un témoignage destiné aux générations futures. Nous devrons donc attendre 25 ans avant que son contenu historique soit dévoilé. Mais d’ici là, le personnel du Cégep mettra tout en œuvre pour que ce rêve, devenu réalité, permette l’accès aux études supérieures à des milliers de personnes qui contribueront au développement de notre belle région », de conclure Mme Bouchard.