Le programme Techniques d’éducation à l’enfance offert dès 2022 au campus de Sainte-Marie

Dès l'automne 2022, le Cégep Beauce-Appalaches offrira le programme de Techniques d’éducation à l’enfance au nouveau site du campus de Sainte-Marie.

Ce programme est le sixième à s’ajouter à une offre de services de plus en plus étoffée au campus mariverain.

D’une durée de trois ans, le programme forme des futurs éducateurs et éducatrices à l’enfance qui seront en mesure de travailler dans de nombreux milieux, dont les Centres de la petite enfance (CPE).

Pour la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, l’ajout de ce nouveau programme à Sainte-Marie est une opportunité pour les gens de la région. « Les besoins de main-d’œuvre dans l’ensemble du réseau de la petite enfance sont criants. Avec l’ajout de ce programme à Sainte-Marie, nous souhaitons permettre aux personnes des environs de suivre une formation qualifiante qui répond aux normes de la profession », a-t-elle indiqué par voie de communiqué de presse.

Actuellement offert au campus de Saint-Georges depuis plusieurs années, le programme propose une formation de qualité grâce à la grande expertise des enseignantes. Au cours de leur formation, les étudiants et étudiantes apprendront plusieurs notions essentielles pour favoriser l’épanouissement et le développement global des enfants. « Les installations du nouveau bâtiment du campus de Sainte-Marie sont parfaites pour accueillir ce programme. Nous avons notamment déjà une salle d’observation qui servira pour certains cours pratiques », a souligné de son côté Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Un programme axé sur la pratique

Plusieurs avenues innovantes ont été développées pour le programme dont la formule apprentissage en milieu de travail (AMT), qui permet aux étudiants et étudiantes d’acquérir rapidement de l’expérience pratique dans divers types de milieux de travail. En plus d’avoir des stages rémunérés durant leur formation, les étudiantes et étudiants ont la possibilité de recevoir une bourse de 2 300 $ offerte par le ministère de l’Enseignement supérieur pour la réalisation de ceux-ci.

Avec un taux de placement de pratiquement 100 %, les futurs éducateurs et éducatrices à l’enfance sont assurés de trouver rapidement un emploi.

En effet, les perspectives d'avenir sont prometteuses. Les personnes intéressées à en savoir davantage sur ce programme offert au campus de Sainte-Marie sont invitées à venir rencontrer les enseignantes lors de la journée portes ouvertes du Cégep Beauce-Appalaches qui aura lieu le 23 octobre de 9 h à 13 h. Pour s’inscrire à l’activité, visiter le lien suivant : https://cegepba.qc.ca/futurs-etudiants/viens-nous-visiter/.