Jean-Pierre Lagueux récompensé pour sa carrière d'enseignant en histoire

L'enseignant d’histoire à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, Jean-Pierre Lagueux est récipiendaire du prix d’Excellence de la Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ).

L’homme qui a enseigné pendant 35 ans a été récompensé, car il s’est démarqué par ses approches pédagogiques originales, son dynamisme dans sa classe et au sein de l’école et par la conception et la publication de matériel didactique au cours de l’année scolaire 2020-2021.

En plus d’avoir fait découvrir, connaître et transmettre sa passion pour l’histoire du Québec, M. Lagueux a obtenu 14 distinctions durant sa carrière. De plus, il a été directeur pour la Province de Québec du programme « Forum pour jeunes Canadiens », coréalisateur de l’activité « Parlement scolaire » et coréalisateur de l’activité « Reproduction d’un objet historique de la période de la Nouvelle-France ».

Texte du certificat accompagnant le prix :

La Société des professeurs d’histoire du Québec est heureuse de décerner le Prix d’excellence en histoire 2021 à Monsieur Jean-Pierre Lagueux pour son travail accompli afin de faire découvrir, connaître et aimer l’histoire du Québec.

Monsieur Jean-Pierre Lagueux s’est démarqué par sa contribution exceptionnelle tout au long de sa carrière en élaborant des projets pédagogiques originaux et stimulants.

Décerné le 21 octobre 2021, lors du 59e Congrès de la SPHQ

Raymond Bédard, Président

La SPHQ a pour mission de promouvoir l’enseignement de l’histoire au Québec sous tous ses aspects, auprès de ses membres et de la population en général et de contribuer à assurer la transmission de l’information et le développement des professionnels de l’enseignement.