Cégep Beauce-Appalaches: Carole Bourgault à la présidence

Le 16 décembre, lors du dernier conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches, Carole Bourgault a été nommée à titre de présidente.

Elle remplace ainsi François Giroux qui était à la tête du conseil depuis 2020.

Mme Bourgault fait partie du CA depuis 2016 en tant que représentante des centres de services scolaires.

« En collaboration avec tous les membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction, j’assumerai mes fonctions avec diligence, éthique et transparence. Nous poursuivrons la mission et le développement du Cégep tout en nous rappelant que nos décisions sont au cœur de l’intérêt de nos étudiants présents et futurs », mentionne la nouvelle présidente.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, volet ressources humaines, elle a occupé, pendant près de 13 ans, le poste de commissaire pour le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons. Elle est également consultante en administration et en ressources humaines, en plus d’avoir été conseillère municipale pour la municipalité de Frontenac pendant de nombreuses années.

M. Giroux, précédemment, siégeait en tant que représentant des parents depuis l’automne 2019. La directrice générale du Cégep a également tenu à souligner l’apport et le dévouement du président sortant : « Je tiens à remercier sincèrement monsieur Giroux pour son implication et son engagement au sein du conseil d’administration. »