Des parcours d'autobus annulés ce matin à Saint-Georges

Ce matin, les conditions météo ont rendu certains endroits très glissants sur les routes. Cela a obligé le CSSBE à annuler deux parcours de transport scolaire à Saint-Georges.

Il s’agit des circuits 012 et et 015 qui desservent l’école primaire Les Passerelles et les Deux-Rives. Il est impossible pour les chauffeurs de se rendre de manière sécuritaire dans les rues adjacentes à la 127e Rue.

Les précipitations doivent continuer à augmenter dans les prochaines heures tout au long de la journée. Il est demandé aux gens de continuer à surveiller l’état des routes.